Handläggare till enheten för krigsmateriel
Inspektionen för strategiska produkter / Administratörsjobb / Stockholm
2025-10-29
Är du en erfaren handläggare som arbetat med ärendehandläggning? Vill du arbeta med uppgifter som rör svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik? Vill du arbeta på en växande myndighet? Då kanske det här är rollen för dig!Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Som handläggare på enheten för krigsmateriel ansvarar du för tillståndsärenden gällande tillverkning och tillhandahållande, samt ärenden gällande ingående av avtal om internationella samarbeten avseende krigsmateriel. Du arbetar självständigt fram beslutsunderlag och föredrar ärenden för beslutsfattare. I din roll har du regelbundna kontakter med andra myndigheter och svenska företag.Kvalifikationer
• Akademisk examen inom juridik eller statsvetenskap
• Aktuell erfarenhet av ärendehantering på statlig myndighet
• Mycket god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på både svenska och engelska
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med exportkontrollfrågor
• Erfarenhet av arbete inom RegeringskanslietDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god analytisk förmåga och snabbt kan sätta dig in i omfattande material. Du har ett strukturerat angreppssätt för att driva dina processer framåt och levererar inom utsatta tidsramar med hög kvalité. Du har god samarbetsförmåga och är kommunikativ samtidigt som du har hög integritet. Du drivs av att arbeta under tidspress och har hög arbetsförmåga.
Arbetsgruppen
I din roll som handläggare är du placerad på Enheten för krigsmateriel som ansvarar för all tillståndsprövning enligt lagen om krigsmateriel och för ISP:s internationella samverkan på området. Enheten består av två grupper; VIS-gruppen och analysgruppen. Gruppen för verksamhetskontroll och internationella samarbeten (VIS-gruppen) ansvarar för tillståndsärenden gällande tillverkning och tillhandahållande av krigsmateriel, ärenden gällande ingående av avtal om internationell samverkan samt ärenden rörande klassificering av krigsmateriel.
Om anställning på ISP
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För att arbeta hos oss krävs svenskt medborgarskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Då en stor del av arbetsuppgifterna omfattar sekretessbelagd information är möjligheten till distansarbete begränsat.
Om ISP
ISP är en statlig myndighet med utrikespolitisk inriktning. Våra uppdrag är exportkontroll av strategiska produkter samt granskning av utländska investeringar. Vi är också nationell myndighet för kemvapenkonventionen och hanterar internationella sanktioner. Läs mer om oss på isp.se.
ISP är en växande specialistmyndighet belägen i Solna/Stockholm. Vi rekryterar löpande till nya uppdrag och hos oss arbetar statsvetare, jurister, ingenjörer och många andra experter. Vi är drygt hundra medarbetare som tillsammans skapar en varm och välkomnande atmosfär. Vi menar att våra olikheter är en styrka då arbetet kräver flexibelt tänkande och att kunna ta in olika perspektiv. Hos oss får du arbeta i rymliga och fräscha lokaler som ger arbetsro för komplexa frågeställningar. Vårt arbete sker huvudsakligen på kontoret då säkerhet är i fokus för oss.
Utöver goda utvecklingsmöjligheter erbjuder vi flexibel arbetstid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år. Semestern är 28 - 35 dagar per år (beroende på din ålder) och du har möjlighet till löneväxling. De statliga kollektivavtalen ger dig trygg anställning och bra tjänstepension. Läs mer om våra förmåner på isp.se.
Vi arbetar utifrån den statliga värdegrunden och vårt fokus ligger på legalitet och objektivitet samt service och effektivitet. Det är viktigt för oss att du delar dessa värderingar.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV, examensbevis, samt personligt brev senast den 19 november 2025. Referensnummer 2025-9.2-0058. Enligt Riksarkivets föreskrifter gallras ansökningshandlingar från ej antagna sökande två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Strategiska Produkter
(org.nr 202100-4912), https://isp.se/ Arbetsplats
Inspektionen för strategiska produkter Kontakt
Fackligt ombud, ST
Rickard Rens rickard.rens@isp.se 08 - 406 31 01 Jobbnummer
9580425