Handläggare till Enheten för hälsa och civilsamhälle, Socialdepartementet
2025-08-14
Är du samhällsintresserad och vill arbeta med intressanta och varierande arbetsuppgifter i händelsernas centrum? I det omväxlande arbetet på Socialdepartementet kan vi erbjuda en utvecklande roll där du tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor bidrar till samhällsutvecklingen. Denna gång söker vi en vikarie för ett 18 månaders uppdrag.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för hälsa och civilsamhälle på Socialdepartementet, arbetar med politikområden som främjar goda livsvillkor i Sverige. Enheten ansvarar för frågor som rör folkhälsa, psykisk hälsa och psykiatri, tandvård, alkohol, narkotika, tobak, dopning, hälso- och smittskydd, civilsamhälle, idrott, trossamfund och ungdomsfrågor.
Gruppen för idrotts-, civilsamhälles- och ungdomsfrågor omfattar cirka 10 medarbetare och ansvarar för den statliga idrottspolitiken, politiken för det civila samhället, trossamfundsfrågor, ungdomsfrågor och Allmänna arvsfonden. Gruppen ansvarar också för myndighetsstyrningen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Statens stöd till trossamfund (SST).
Arbetsuppgifterna i rollen är varierande och rör främst frågor om ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället. Du tar fram och analyserar underlag för regeringens ställningstaganden gällande dessa frågor, du är delaktig i arbetet med att samordna insatser och utarbetar propositioner, skrivelser och departementsskrivelser (DS). Du är även delaktig i arbetet inom ramen för EU-samarbete och annat internationellt samarbete. I rollen bidrar du även i budgetrelaterat arbete och i arbete inom ramen för regeringens styrning av myndigheterna.
Du har en avslutad akademisk utbildning inom samhällsvetenskap, juridik, ekonomi alternativt annan för arbetet relevant akademisk utbildning. Du har relevant och aktuell erfarenhet av arbete i Regeringskansliet eller till tjänsten relevant myndighet/civilsamhällesorganisation. Du har även erfarenhet av arbete med styrningsfrågor, förändringsarbete och utvecklingsarbete. Du behöver ha förståelse för kraven i en politiskt styrd verksamhet och för Regeringskansliets roll och funktion. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har relevant arbetslivserfarenhet från Regeringskansliet. Vidare är det meriterande med kunskap och erfarenhet av arbete med frågor som rör ungdomspolitiken och/eller politiken för det civila samhället.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Som handläggare hos oss behöver du ha förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa frågeställningar och fatta snabba beslut. Du ska ha god samarbetsförmåga och kunna arbeta under tidspress, hantera flera olika arbetsuppgifter samtidigt, ta ett stort eget ansvar och kunna ta egna initiativ. Det är viktigt att du är analytisk, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du behöver ha förmåga att arbeta proaktivt och du trivs i en miljö där ditt mer långsiktiga och strategiska arbete kombineras med snabba beställningar med kort leveranstid.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning i ca 18 månader, placeringsort Stockholm, tillträde snarast eller enligt överenskommelse. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppchef Mattias Ludvigsson eller rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Karina Åbom Engberg för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 september 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund. Ersättning
