Handläggare till Enheten för digital infrastruktur och säkerhet
2025-10-06
Finansdepartementet
Har du ett intresse för digitalisering och digital infrastruktur och har arbetat med dessa frågor? Har du även ett intresse för att arbeta i en politisk miljö med omfattande interna och externa kontakter? I så fall kan denna tjänst vara intressant för dig. Vi kan erbjuda ett spännande arbete med dessa frågor i händelsernas centrum.
Enheten för digital infrastruktur och säkerhet ansvarar, tillsammans med enheten för digitalisering av den offentliga förvaltningen, för frågor som rör samhällets digitalisering. Ansvarsområdet omfattar bland annat frågor om utbyggnad av bredband och mobilnät, digital inkludering, infrastrukturens säkerhet, robusthet och betydelse för det civila försvaret, marknaden för digitala tjänster samt postmarknaden. Enheten är en del av avdelningen för offentlig förvaltning, som även ansvarar för styrning av kommuner, offentlig upphandling, offentlig statistik, spelpolitik, statlig fastighetsförvaltning och konsumentfrågor.
Som handläggare på enheten arbetar du med bland annat policyutveckling, förhandlingar, uppdrag till myndigheter, lagstiftning samt EU- och internationella frågor. Du tar fram beslutsunderlag och andra underlag som du föredrar för den politiska ledningen. Du driver dina frågor självständigt men i nära samarbete med kollegor inom avdelningen och andra delar av Regeringskansliet.
I den här rollen får du arbeta med flera av de sakfrågor som enheten ansvarar för. Du arbetar både långsiktigt och händelsestyrt med utgångspunkt i regeringens politiska prioriteringar. Arbetsuppgifter inom andra av avdelningens ansvarsområden förekommer också.Publiceringsdatum2025-10-06Bakgrund
För att axla denna roll krävs det att du har en akademisk examen som är relevant för tjänsten, till exempel statsvetare, ekonom, jurist eller ingenjör. Du har även aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete som handläggare eller motsvarande inom ett för tjänsten relevant område. Vidare har du mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Erfarenhet av arbete som handläggare i Regeringskansliet eller inom statlig förvaltningsmyndighet är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet från arbete med frågor som rör samhällets digitalisering, digital infrastruktur eller annan samhällsviktig infrastruktur. Vidare är det meriterande med kunskaper inom digital infrastruktur eller digitala tjänster. Det är även positivt om du har förståelse för de krav som ställs i en politiskt styrd organisation.
Dina egenskaper
Den här tjänsten passar dig som är duktig på att samarbeta. Du är även analytisk, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har förmåga att anpassa dig till förändrade omständigheter. Vidare har du förmåga att se till helheten och hitta framkomliga vägar mot uppställda mål.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och riktning ändras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
Vi avser att anställa flera personer och kan erbjuda både tillsvidareanställningar som inleds med sex månaders provanställning och visstidsanställningar som är upp till två år. Kravprofilen är densamma för båda anställningsformerna. Tillträde snarast. Arbetsort är Stockholm och tjänsten är förlagd på heltid.
Säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Staffan Lindmark eller rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Simon Monti Danielsson och Miriam Ben Hadj för Saco samt Lotta Nordqvist för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-4051000. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 27 okt, 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Ersättning
