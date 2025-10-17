Handläggare till enheten för bidrag till kommuner och regioner
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet och stimulerar internationell samverkan.
Kulturrådets kontor, där cirka 103 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett aktivitetsbaserat kontor med möjlighet att jobba delvis på distans. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: www.kulturradet.se
Kulturrådet söker handläggare till enheten för bidrag till kommuner och regioner
Enheten ansvarar för myndighetens arbete med regional samverkan, vilket inkluderar bidragen inom kultursamverkansmodellen. Inom ramen för detta arbete representerar enheten staten i dialogen med regionerna.
På enheten handlägger vi två tidsbegränsade utvecklingsbidrag till kulturskolan och folkbibliotekens läsfrämjande arbete. Dessutom fördelar enheten stöd för inköp av media till folk- och skolbibliotek och kulturverksamhet i skolan. Bidrag till fristäder för konstnärer i svenska kommuner och regioner ingår också i våra uppgifter.
På enheten pågår för närvarande ett utvecklingsarbete för att våra bidrag och vår kompetens ännu bättre ska bidra till flernivåsamverkan för kulturens utveckling och tillgänglighet av vårt arbete gentemot kommunerna och regionerna. Vi arbetar ofta i olika team inom enheten. Just nu är vi 10 medarbetare.
Vi söker nu en handläggare som vill bidra till att skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av kulturområdet, i samverkan med regioner och kommuner.
Arbetsuppgifter
Som handläggare deltar du i berednings- och uppföljningsarbetet av de kommunala bidragen, med särskilt fokus på att fördela läsfrämjandebidrag till folkbibliotek. Genom att utveckla samarbetet mellan relevanta kommunala, regionala och nationella aktörer ska du bidra till mer läsning i Sverige.
I arbetsuppgifterna ingår att medverka i de redovisningsteam som ansvarar för de kommunala redovisningarna, samt förekommande utvecklingsarbete, särskilt kopplat till biblioteks- och läsfrämjandesamverkan på enheten och myndigheten.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• erfarenhet av handläggning av statsbidrag i offentlig verksamhet
inom kulturområdet,
• kunskap om och erfarenhet av läsfrämjande- och biblioteksfrågor,
• förmåga att hantera och sammanställa stora mängder information,
• vana av att bereda och föredra olika typer av beslutsunderlag,
• goda kunskaper i Office-paketet och vana att använda olika digitala verktyg samt
• goda kunskaper i svenska och engelska.
Du har en relevant akademisk examen eller motsvararande kunskaper som Kulturrådet bedömer vara relevanta för tjänsten.
Meriter
Det är meriterande om du har
• kunskap om eller erfarenhet av främjandearbete gentemot barn och unga,
• kunskap om eller erfarenhet av läsfrämjande- och biblioteksfrågor i en kommunal kontext,
• goda kunskaper om kulturpolitik och det kulturpolitiska fältet.
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som
• har god förmåga att medverka i och bidra till arbetet med komplexa bidragsprocesser,
• är noggrann och strukturerad, resultatinriktad och målfokuserad,
• har mycket god kommunikativ förmåga såväl muntligt som skriftligt,
• har god förmåga att planera ditt arbete och att hålla deadlines,
• har gott omdöme, är lyhörd och samarbetsinriktad,
• är van att arbeta både självgående och i bidra i ett team.
Vi förutsätter att du är intresserad av Kulturrådets uppdrag och att bidra till att myndigheten uppfyller sina mål.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provtjänstgöring.
Tillträde i februari 2026 eller enligt överenskommelse.
Ytterligare upplysningar
Enhetschef Veronica Lamppa Lönnbro, telefon 08-519 264 81.
Fackliga företrädare
Zoi Santikos för Saco och Annette Taranto Fuller för ST nås via Kulturrådets växel, telefon 08-519 264 00.
