Handläggare till enheten för bidrag till fri konst och litteratur
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2026-06-30
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Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet och stimulerar internationell samverkan.
Kulturrådets kontor, där omkring 100 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett aktivitetsbaserat kontor med möjlighet att jobba delvis på distans. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: http://www.kulturradet.se/
Kulturrådet
söker
Handläggare
till enheten för bidrag till fri konst och litteratur
Enheten arbetar med bidrag till och utveckling inom områdena litteratur, kulturtidskrifter, musik, scenkonst, dans, bildkonst, form, design och slöjd. Inom enheten hanterar vi också bidrag till centrumbildningar, allianser och amatörkulturorganisationer samt stärkt kultur i skolan. Vi bedriver aktiv omvärldsbevakning för att hämta in erfarenheter från organisationer och företrädare för kulturlivet i syfte att utveckla våra arbetssätt och arbetar också främjande för att stärka kulturaktörers förutsättningar att vara verksamma. Statsbidraget till litteratur, kulturtidskrifter och läs- och litteraturfrämjande som hanteras på enheten syftar till att främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen av litteratur och kulturtidskrifter och till att främja spridning och läsning av litteratur och kulturtidskrifter. Just nu är vi 22 medarbetare på enheten
Vi söker en handläggare på halvtid med start i augusti för att tillfälligt stäkra upp handläggningen inom litteraturområdet.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att handlägga statsbidrag inom litteraturområdet genom att
förbereda och följa upp beslut,
granska ansökningar och redovisningar,
ansvara för kontakter med sakkunniga i arbets- och referensgrupper, bistå i förberedelser och genomförande av möten samt
ha kontakt med bidragssökande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
omfattande erfarenhet av handläggning av statsbidrag inom litteraturområdet,
god kännedom om litteraturutgivning och bokmarknaden i Sverige,
kunskap om bokmarknadens aktörer,
mycket god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt samt
goda kunskaper i Officepaketet.
Du har en relevant akademisk examen, gärna med inriktning litteratur eller journalistik, eller motsvararande kunskaper som Kulturrådet bedömer likvärdiga.
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten och söker dig som
har god förmåga att planera ditt arbete, hålla deadlines och kan hantera många uppgifter parallellt,
är lyhörd, samarbetsinriktad och
har problemlösande analytisk förmåga.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad under 3-4 månader med tillträde i slutet av augusti. Omfattningen är 50 procent.
Ytterligare upplysningar
Upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschef Friedrike Roedenbeck på e-post: friedrike.roedenbeck@kulturradet.se
.
Fackliga företrädare
Ann Traber för Saco nås på e-post: mailto:ann.traber@kulturradet.se
och Annette Brelik Fuller för ST nås på e-post: mailto:annette.brevik.fuller@kulturradet.se
.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 20 juli 2026. Bifoga CV och ansökningsbrev där du beskriver hur din kompetens matchar kravprofilen och vad du kan bidra med. Du ansöker via Kulturrådets webbplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Kulturråd
(org.nr 202100-1280)
102 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Kulturrådet Jobbnummer
9985307