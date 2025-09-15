Handläggare till avfallsverksamheten i Partille kommun
2025-09-15
Partille kommun har idag 41 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Partille kommuns avfallsverksamhet driver och utvecklar arbetet som rör det kommunala avfallsansvaret. Verksamheten ansvarar för fastighetsnära insamling, kommunens återvinningscentral i Öjersjö samt driver processer som rör avfallsförebyggande, åtgärder för ökat återbruk och ökad materialåtervinning. Kommunen har en regional avfallsplan som antogs 2021 och som är vägledande för verksamhetens arbete.
Inom avfallsbranschen finns många spännande uppgifter och utmaningar framöver; kommunalt ansvar för insamling av förpackningar, textilavfall, bygg- och rivningsavfall, matavfall, mm. Du kommer att vara en del av ett glatt, engagerat och utvecklingsinriktat team som ser till att Partille har en välfungerande avfallshantering.
Vi söker dig som är utåtriktad, duktig på att kommunicera och som kan skapa engagemang för avfalls och miljöområdet!Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
I samband med regeringens beslut att från och med januari 2024 överföra det formella ansvaret för insamling av förpackningsavfall på kommunen behöver vi nu förstärka gruppen för att arbeta med implementeringen. Tjänsten är en projektanställning på 2 år.
I rollen arbetar du tillsammans med verksamhetens utredare och arbetar aktivt med att säkerställa implementeringen genom bland annat handläggning av kundärenden och verksamhetssystem.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ansvarar för handläggning av verksamhetens specialistärenden från kunder och entreprenörer
• Identifiera och arbeta med utvecklingsområden i verksamhetssystem
• Bistå i den fortsatta etableringen av införandet av förpackningsinsamling
• Kontakt med fastighetsägare och andra intressenter
• Systemutveckling och registervård kopplat till nya och befintliga kunder.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har en relevant eftergymnasial utbildning, företrädesvis inom avfallsområdet eller offentlig förvaltning. Har du erfarenhet från liknande roller inom offentlig verksamhet så är det meriterande. Goda datorkunskaper, framförallt inom Office-paketet, samt B-körkort är krav för tjänsten.
Vi tror att du som söker har intresse för avfallsfrågor, utveckling av drift och att bemöta kunder. Du gillar problemlösning och har god förmåga att utrycka dig i både tal och skrift i det svenska språket. Som person trivs du med att såväl kunna arbeta självständigt som i grupp mot gemensamma mål. I arbetet ingår både externa och interna kontakter och det krävs att du är utåtriktad och har lätt för att samarbeta. Vidare ser vi att du har en förmåga att ta dig an arbetsuppgifter med noggrannhet, att du är analytiskt lagd och att har en god förmåga att ta initiativ till utveckling och förbättring.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
ÖVRIGT
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta i syfte att samla in relevant information för rekryteringen, där alla sökande får besvara samma frågor. Svaren används sedan tillsammans med ditt CV i urvalsprocessen. Skulle vi trots allt få in personligt brev kommer detta inte att beaktas.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal.
