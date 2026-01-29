Handläggare till Arbets- och miljömedicin Syd i Lund
Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) är en vårdgivare med expertkompetens om hur riskfaktorer i arbetsmiljö och omgivningsmiljö påverkar människans hälsa. Vi utreder samband mellan skadlig exponering och sjukdom hos enskilda patienter. Därtill arbetar vi sjukdomsförebyggande genom att bedriva utbildning och forskning. I verksamheten finns ett analyslaboratorium som analyserar ämnen i arbetsmiljö eller omgivningsmiljö för att bestämma och bedöma hälsoskadlig exponering.
På AMM Syd samarbetar personal inom ett antal yrkesområden såsom medicinska, beteendevetenskapliga och naturvetenskapliga specialiteter. Våra kontaktytor är sjukvården, företagshälsovården, arbetsgivare, fackliga organisationer och myndigheter, främst inom Södra sjukvårdsregionen som är vårt upptagningsområde.
Verksamhetens arbete bedrivs dels i processer, dels i projekt som sträcker sig över två enheter, enhet hälsa och prevention (EHP) och enhet miljöanalys och prevention (EMP). AMM Syd har även ett mycket nära samarbete med Lunds universitet och flera av verksamhetens medarbetare är forskningsaktiva.
Läs mer om oss på vår hemsida: Arbets- och miljömedicin Syd - Södra sjukvårdsregionenPubliceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Verksamheten är nu inne i en intensiv period av förändring då vi arbetar med att effektivisera våra arbetssätt och anpassa verksamheten till dagens utmaningar inom det arbets- och miljömedicinska fältet. Det innebär att du kommer att ha stora möjligheter att påverka och bidra till verksamhetens utveckling. I tjänsten ingår både komplexa uppgifter och löpande administrativ hantering främst inom områdena utbildningar, uthyrning, projekt och förebyggande aktiviteter. Fördelningen mellan olika typer av uppgifter kommer att variera över tid.
Dina arbetsuppgifter kommer att utföras i nära samarbete med verksamhetens samordnare för prevention. Rollen som handläggare innebär främst att:
• Föra dialog med medarbetare om inkomna projekt- och aktivitetsförslag och ta fram beslutsunderlag som presenteras för verksamhetens ledningsgrupp.
• Kommunicera beslut om beviljade och ej beviljade projekt- och aktivitetsförslag till berörda medarbetare.
• Ge stöd vid kostnadsberäkningar i samband med forskningsprojekt och interna projekt.
• Delta i samordningen av verksamhetens utbildningar och att bidra till att utbildningsutbudet är relevant för verksamhetens målgrupper.
• Administrera interna och externa utbildningsinsatser.
• Administrera uthyrning av utrustning och hantera uthyrningsprocessens funktionsbrevlåda.
• Bidra till utveckling av rutiner, policys och processer för projektstöd och verksamhetens utbildningar.
• Sammanställa underlag och rapporter.
Du rapporterar till enhetschefen för miljöanalys och prevention och arbetar för hela verksamheten. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant för tjänsten inom naturvetenskap, hälso- och sjukvård, administration eller företagsekonomi. Alternativt har du arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift, samt mycket goda kunskaper i Officepaketet. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av projektledning.
Det är önskvärt om du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete inom forskning, utbildning eller offentlig sektor. Vidare har du en god ekonomisk förmåga och kan hantera budgetarbete och ekonomiska beräkningar kopplade till projekt.
För att lyckas i rollen är du en självständig person som trivs med att ta eget ansvar, även när ramar och riktlinjer inte är helt givna. Du har ett strukturerat arbetssätt där du effektivt kan planera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter och en analytisk förmåga där du kan lyfta blicken och se helheten. Du är pålitlig och prestigelös i din inställning, har god samarbetsförmåga och en naturlig fallenhet för att bygga goda relationer. Du uppskattar att fördela din tid mellan komplexa uppgifter och mer löpande administrativa sysslor. Vidare har du ett lösningsorienterat arbetssätt som gör dig flexibel i att hantera förändringar och nya arbetsuppgifter. Rollen kräver också ett starkt driv och en vilja att utveckla både dig själv och verksamheten genom att aktivt ta initiativ och föreslå förbättringar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
