Handläggare till Allmänna arvsfonden på Kammarkollegiet
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2026-08-03
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Vill du vara med och bidra till att skapa fler mötesplatser för barn och unga, personer med funktionsnedsättning och äldre personer? Vi söker nu en erfaren handläggare till gruppen som arbetar med lokal- och anläggningsstöd.
Allmänna arvsfonden finansierar varje år hundratals viktiga utvecklingsprojekt i civilsamhället. Fonden finansierar byggnationer och anläggningar i syfte att förbättra livet för våra fyra målgrupper barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre över 65 år. Arvsfonden finansierar även fleråriga utvecklingsprojekt av och med målgrupperna. Exempel på verksamheter som har startat eller byggts upp som arvsfondsprojekt är färdtjänst, personlig assistans, five-a-side fotboll, sporthallar, mötesplatser för äldre, utomhusanläggningar, Glada Hudik-teatern, Cirkus Cirkör, Friends och Självmordslinjen.
Arvsfondsavdelningen på Kammarkollegiet är uppdelad i fem enheter. Arvsenheten företräder Allmänna arvsfonden när den är arvinge eller testamentstagare. Projektenheterna 1, 2 och 3 och Enheten för stöd och kontroll bereder projektansökningar inför beslut av Arvsfondsdelegationen. Förutom fördelning av medel bedriver enheterna ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete och har en omfattande kommunikationsverksamhet.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en erfaren handläggare till Projektenhet 2. Vi söker dig som vill arbeta med handläggning av ansökningar och redovisningar från föreningar som söker lokal- och anläggningsstöd. Du kommer att bereda ansökningar samt föredra förslag till beslut för Arvsfondsdelegationen. Handläggningen sker i samarbete med kollegorna på enheten samt med utomstående referenspersoner. Som handläggare ansvarar du för projekten från ansökan till slutredovisning.
I arbetet som handläggare ingår att representera myndigheten i möten med civilsamhällets organisationer, att granska ansökningstexter och budgetar, komplettera ansökningar samt ge stöd till beviljade lokalstödsprojekt. Du kommer även att delta vid Allmänna arvsfondens seminarier, göra projektbesök, delta i internt utvecklingsarbete samt utföra administrativa arbetsuppgifter.
Resor inom Sverige kan ingå i tjänsten.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har:
Högskole-/universitetsexamen eller motsvarande utbildning som Kammarkollegiet för anställningen bedömer likvärdig
Aktuell kompetens/ erfarenhet av arbete med frågor som rör Arvsfondens målgrupper: barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning eller äldre personer
Flerårig erfarenhet av arbete med handläggning eller kvalificerad administration inom statlig, regional eller kommunal verksamhet eller med projekt i civilsamhället
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med bygg- och anläggningsfrågor inom civilsamhället, privat eller offentlig sektor (till exempel bygglovsfrågor, tillgänglighet eller energieffektivisering).
Aktuell erfarenhet av projektansökningar och projektadministration
Aktuell erfarenhet av ideella organisationers villkorDina personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna kräver att du är kommunikativ och har en utvecklad förmåga att sammanfatta och förklara komplicerade sammanhang i både tal och skrift på svenska. Som person är du självgående, serviceinriktad och strukturerad i ditt arbetssätt. Du är en god administratör och trivs med att arbeta med både texter och siffror. Det är viktigt att du kan arbeta såväl självständigt som i grupp och har en god samarbetsförmåga.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Mer information
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tjänsten är placerad i Stockholm där vi sitter i aktivitetsbaserade lokaler på Slottsbacken mitt emot Kungliga slottet i Gamla stan.
Tillträde snarast (enligt överenskommelse).Så ansöker du
I denna rekrytering vill vi inte att du bifogar ett personligt brev, för att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Bifoga även ditt CV.
Välkommen med din ansökan senast 23 augusti 2026Kontakt
Hanne Konradsen, Enhetschef, telefon 08 - 700 07 88
Mia Andric Rysén, HR-specialist, mailto:mia.andric@kammarkollegiet.se
Våra fackliga representanter når du lättast under sommarsemestern via deras respektive mailadresser: mailto:ST@kammarkollegiet.se
samt mailto:SACO@Kammarkollegiet.seÖvrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kammarkollegiet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi är omkring 370 medarbetare som arbetar med uppdrag inom juridik, administration, ekonomi, försäkring och kapitalförvaltning. Vår breda verksamhet riktar sig till andra myndigheter men också till privatpersoner, företag, föreningar och stiftelser. Vi har kontor i Stockholm, Karlstad och Härnösand och sedan år 1539 har vi haft en central roll i den svenska statsförvaltningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kammarkollegiet
(org.nr 202100-0829), https://www.kammarkollegiet.se/
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Kammarkollegiet Jobbnummer
10018344