Handläggare Teknisk Tjänst TKM på Logistikenhet Stockholm
2025-11-14
Är du en positiv och noggrann person? Brinner du för service och vill arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö med varierande arbetsuppgifter och högt i tak, då är Logistikenhet Stockholm rätt enhet för dig.
Om enheten:
Logistikenhet Stockholm är en enhet vid Livgardet som understödjer militära förband från verksamhetsorterna Stockholm, Solna och Kungsängen.
Enheten består idag av en Stab, en Teknisk Avdelning, en Försörjningsavdelning i Stockholm och en Försörjningsavdelning i Kungsängen samt en Mobiliseringsavdelning. Logistikenheten bidrar till en starkare försvarsmakt genom en väl fungerande logistik, förbandsnära förrådshållning, förnödenhetsförsörjning och beställning av materielunderhåll i fred, vid beredskapshöjningar och i krig. Försvarsmakten och i synnerhet Logistikenhet Stockholm är under tillväxt inom flera olika områden.
Om sektionen:
Teknisk Kundmottagning (TKM) ingår i Teknisk Avdelning och ansvarar bland annat för beställning av materielunderhåll. Vi bistår våra kunder med tekniskt stöd i olika former. Kunderna är olika förband och enheter framför allt i Stockholmsområdet.
Som anställd inom Försvarsmakten erbjuder vi:
• Tre timmars fysisk träning i veckan på arbetstid
• 28-35 semesterdagar/år beroende på ålder
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov
• Tillgång till träningsanläggningar och motionsspår
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som handläggare samverkar du med kunder vid TKM och samordnar brukarens underhållsbehov utifrån drift- och underhållsplaner. Du stödjer kunder med förebyggande- och avhjälpande underhåll, felsökning och reparationer främst avseende fordonsmateriel samt biträder vid frågor och utredningar avseende teknisk tjänst. I din arbetsroll medverkar du även i arbete med underhållsplanering och prioriteringar, genomför underhållsuppföljning och återrapportering. Du upprättar beställningar internt och externt. Arbetet är varierande och arbete utomhus förekommer även på vintern.
KRAV
Kvalifikationer
• Lägst en avslutad 3-årig gymnasial utbildning
• Körkort B Manuell
• Goda kunskaper i MS-Officepaketet, särskilt Excel, Outlook och Word
• God förmåga att uttrycka sig i tal o skrift på svenska
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, ordningsam och har en känsla för service. Mötet med nya människor ska vara en självklarhet och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du kommer arbeta i grupp så vi ser gärna att du kan samarbeta väl med andra och ha ett gott kamratskap, men även kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ och eget ansvar. Som person är du stresstålig, flexibel, noggrann och lojal.
Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.
Meriterande
• Militärt förarbevis/rangerbevis
• Fordonsteknisk utbildning
• Genomförd värnplikt
• Tidigare anställd i försvarsmakten
• Dokumenterad erfarenhet av stödsystem LIFT/SAP PRIO
• Högre körkortsbehörighet
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning, för dig som inte är anställd i Försvarsmakten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen
Arbetstid: Dagtid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Resor förekommer i tjänsten och du kommer vid behov att delta i övningsverksamhet.
Upplysningar om befattning:
Patrik Heydorn
Henry Nieminen
Båda nås via växeln dagtid 010-825 40 00
För information om rekryteringsprocessen, kontakta
Mirja Hamlin, nås via växeln dagtid 010-825 40 00
Fackliga företrädare
Officersförbundet Orry Finnermark
Försvarsförbundet Örjan Jansson
SACO/Försvar Per Textorius
SEKO Lise-Lotte Larsson
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel: 010-825 40 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-08. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför just du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
Detta är ett heltidsjobb.
Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9605855