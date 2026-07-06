Handläggare taxa- och abonnentfrågor till Västvatten
Västvatten AB / Administratörsjobb / Uddevalla Visa alla administratörsjobb i Uddevalla
2026-07-06
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västvatten AB i Uddevalla
, Trollhättan
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Vill du kombinera juridik, ekonomi och teknik i en samhällsviktig roll? Som abonnenthandläggare hos oss blir du en nyckelperson i arbetet med VA-taxa, debitering och abonnentfrågor.
En del av något större
Västvatten är ett bolag med stora ambitioner och mycket energi – och i en bransch i ständig utveckling. Vi är strax över 125 medarbetare, som ser till att det gemensamma vattnet och avloppet funkar på bästa sätt i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla. Ett av samhällets allra viktigaste uppdrag.
Ansvarsfullt och varierande arbete
Som en av våra abonnenthandläggare kommer du att tillhöra avdelningen Ekonomi och Administration. Här är vi tio personer som arbetar med ekonomi- och abonnentfrågor på huvudkontoret i Uddevalla.
Du är en central del i anslutningsprocessen och jobbar med handläggning av olika abonnentärenden. Det handlar bland annat om nya anslutningar till det kommunala vatten- och avloppsnätet, förändrade VA-förhållanden, beräkning av anläggningsavgifter, frågor och utredning gällande debitering och taxa såväl nya som befintliga abonnenter.
Arbetet innebär att tolka och tillämpa lagstiftning, främst Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) samt att besvara frågor från fastighetsägare och kollegor kring VA-taxa och anslutningsprocesser. Som abonnenthandläggare har du flera processer igång parallellt och ska kunna sammanställa dessa till en helhet.
Du formulerar flera olika typer av skrivelser och avtal, såväl som att vara ett stöd i juridiska frågor för andra medarbetare. Du tar även fram förslag på taxetext och beräkning av avgifter. Framför allt är det viktigt att du trivs med kundkontakt och har en förmåga att skapa förtroende, både internt och externt.
Driven och strukturerad
Vi söker dig som är driven, tar initiativ, söker upp och analyserar information,
till exempel befintliga avtal, kommunfullmäktigebeslut eller lagstiftning.
Ordning och reda är din grej, och du kan prioritera och planera ditt arbete.
Du är prestigelös och trivs med ett nära samarbete, där du lyfter både dig själv och dina medarbetare till att utvecklas och utveckla verksamheten – tillsammans blir vi bättre.Publiceringsdatum2026-07-06Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Goda kunskaper inom VA samt allmänna kunskaper om VA-lagstiftning och VA-taxa samt har förmågan att tillämpa dessa i praktiken.
Relevant utbildning exempelvis VA-ingenjör, ekonomi, juridik, samhällsbyggnad eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av administrativt arbete och kundkontakt.
Erfarenhet av att underhålla juridiska/beslutade dokument och beräkningsunderlag.
Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
God datorvana.
Goda kunskaper i Microsoft 365, speciellt Excel.
B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
arbete inom VA-verksamhet eller annan kommunal förvaltning.
debiteringssystemet EDP Future.
kartsystemet VA-banken.
systemadministration.
Välkommen att söka!
Vi kommer att starta upp med intervjuer i början av augusti men vänta inte med din ansökan – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Med anledning av GDPR ber vi dig att utesluta de fyra sista siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan och ditt CV.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västvatten AB
(org.nr 556901-9622), https://vastvatten.se
Kaserngården 3B (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
kan nås för frågor från och med vecka 31
Roger Larsson, teamledare abonnent 0522-638824 Jobbnummer
9993292