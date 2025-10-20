Handläggare som vill vara med och förvalta miljörapporteringen
Naturvårdsverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Naturvårdsverket i Stockholm
, Östersund
eller i hela Sverige
Miljörapporteringen behövs som underlag för att följa upp och utveckla styrmedel. Detta för att i förlängningen bidra till EU:s nollutsläppsvision inom ramen för Den gröna given och för att nå Sveriges Miljömål. Dessa dataflöden består bland annat av uppgifter om anläggningar och dess miljöpåverkan från svenska företag till internationell rapportering.
Ett nytt digitalt informationssystem för miljörapportering är just nu under utveckling för att vi på ett mer effektivt sätt kunna följa upp svenska åtaganden och mål, rapportera vidare till EU och internationellt samt ge allmänheten tillgång till information i enlighet med Århuskonventionen.
Nu behöver vi dig för att arbeta med genomförandet av miljörapportering. Du kommer att ingå i ett team och i samverkan internt och externt genomföra och förvalta arbetet med den internationella rapporteringen enligt Århuskonventionens PRTR-protokoll, E-PRTR-förordningen (ersätts av Industriutsläppsportalsförordningen 1/1 2028) och delar av IED (Industriutsläppsdirektivet). I arbetsuppgifterna ingår också att bidra till att utveckla nya arbetssätt för att effektiviseramiljörapporteringen.
Vi är en arbetsplats som erbjuder dig engagerande och viktiga arbetsuppgifter. Kulturen är färgad av engagemang och strävan efter förändring.
Dina arbetsuppgifter:
• Genomföra Naturvårdsverkets internationella miljörapportering enligt E-PRTR-förordningen och delar av IED i samverkan internt och med externa aktörer.
• Bidra till utveckling och effektivisering av rapporteringsrutiner och utsläppsdataflöden.
• Ansvar för att årligen ta fram och tillgängliggöra miljöinformation från verksamhetsutövarna i enlighet med Århuskonventionens PRTR-protokoll.
• Bidra till arbetet med harmonisering och utveckling av rapporteringskraven mellan E-PRTR och andra relevanta EU-rättsliga krav och internationella åtaganden till exempel IED och vattendirektivet.
Din kompetens
Krav: Vi söker dig som har:
• Relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå inom miljöområdet med goda färdigheter i svenska och engelska i tal och skrift.
• God kännedom om miljörapporteringsarbete.
• Några års erfarenhet av arbete inom miljöområdet hos offentlig eller privat aktör.
Meriterande:
• Några års yrkeserfarenhet av utrednings-/beräkningsarbete kopplat till industriutsläpp.
• Erfarenhet av samordning eller projektledning.
• God branschkännedom om utsläpp från olika sektorer.
• Erfarenhet av arbete med EU/internationell rapportering.
• Kännedom om den svenska/EU-lagstiftningens krav på utsläppsrapporteringar till exempel E-PRTR-förordningen (vilken ersätts av Industriutsläppsportalsförordningen 1/1 2028) och IED.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att lyckas i denna roll behöver du ha mycket god förmåga att samarbeta, kommunicera och möta utmaningarna i jobbet med handlingskraft och lugn.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.Publiceringsdatum2025-10-20Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 9 november.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Markus Ollikainen, chef. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Myndighetens ansvarsområden är integrerade i andra viktiga samhällsfrågor och bidrar därför till hela samhällets utveckling. Naturvårdsverket är också beredskapsmyndighet.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturvårdsverket
(org.nr 202100-1975), http://www.naturvardsverket.se Jobbnummer
9565788