Handläggare som vill arbeta med regeringens bidragsreform
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-16
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik, Socialdepartementet
Trivs du med omväxlande och intressanta arbetsuppgifter som ställer krav på din förmåga att kombinera expertkunskap med förståelse för helheten? Vill du arbeta med frågor som rör ekonomiskt bistånd inom ramen för en omfattande bidragsreform? Då kan denna tjänst vara intressant för dig. Nu söker vi en handläggare med ansvar för frågor inom ekonomiskt bistånd till Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten arbetar med socialtjänstfrågor inom individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Enheten ansvarar även för samordning av barnrättspolitiken, funktionshinderspolitiken samt för vissa socialförsäkringsförmåner.
För den aktuella tjänsten handlar det i första hand om att arbeta med frågor som rör ekonomiskt bistånd och genomförande av regeringens bidragsreform, bl.a. rörande aktivitetskrav och bidragstak. Det kan dock även bli aktuellt med andra frågor inom gruppens ansvarsområde, såsom exempelvis våld i nära relationer, hemlöshet samt missbruk och beroende.
Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar allt från att utarbeta regeringsuppdrag, kommittédirektiv och förslag till propositioner samt att analysera och sammanställa underlag för regeringens ställningstaganden inom enhetens ansvarsområden, till löpande frågor som frågor och interpellationer från riksdagen samt samordning av enhetsövergripande processer. Du kan komma att representera Sverige i olika internationella processer och sammanhang. Område och uppgifter kan dock komma att ändras över tid.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2026-02-16BakgrundKvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant avslutad akademisk examen inom ett samhällsvetenskapligt ämne samt minst två års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska. Vidare har du god kunskap om socialtjänstens verksamhet.
Meriterande
Det är meriterande om du är utbildad socionom, statsvetare, nationalekonom eller jurist.
Erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet eller annan statlig myndighet är också meriterande, liksom kunskap om ekonomiskt bistånd och regeringens bidragsreform.
Vidare är god förståelse för kraven på arbete och förutsättningarna i en politiskt styrd verksamhet meriterande.
Dina egenskaper
Du har mycket god förmåga att självständigt planera, samordna och driva processer framåt samt tar gärna egna initiativ. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo, har god uthållighet och kan hantera flera olika typer av arbetsuppgifter parallellt. Vidare arbetar du strukturerat och kvalitetsmedvetet, gör väl avvägda bedömningar och har en flexibilitet som gör att du lätt kan anpassa dig efter förändrade behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi erbjuder 1-2 tjänster, tjänsterna är tidsbegränsade anställningar under ca 1 år, tillträde så fort som möjligt.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta rekryterande gruppchef Sofia Landelius. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Gabriella Gvidi. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Agnes Sörensen för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera ditt CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 9 mars, 2026. Observera att du inte behöver bifoga något personligt brev i din ansökan. I stället ber vi dig besvara ett antal urvalsfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Se till att din relevanta erfarenhet och kompetens framgår tydligt av ditt CV.
Vi ser fram emot din ansökan!
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och
