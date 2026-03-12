Handläggare SoL till Båstad kommuns myndighetsenhet
2026-03-12
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Vill du arbeta i en roll där du gör verklig skillnad för människor varje dag? Nu söker vi en engagerad och rättssäker handläggare enligt Socialtjänstlagen (SoL) till Båstad kommuns myndighetsenhet. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där kvalitet, samverkan och utveckling står i fokus - i en kommun som präglas av närhet, engagemang och framtidstro.
I rollen som handläggare arbetar du med myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen. Det innebär att du utreder behov, gör bedömningar och fattar beslut om insatser samt följer upp beviljat stöd. Arbetet innebär nära kontakt med människor i olika livssituationer och kräver både ett professionellt bemötande och en god förmåga att göra rättssäkra bedömningar.
Du samverkar med kollegor, andra verksamheter inom kommunen och externa aktörer, och bidrar till att utveckla verksamhetens arbetssätt och kvalitet.
Körkort är ett krav då du kommer köra bil i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning. Erfarenhet av myndighetsutövning enligt SoL är meriterande, men vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är strukturerad och ansvarstagande, har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och känner dig trygg i att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till ett gott arbetsklimat.
ÖVRIGT
Hos oss blir du en del av ett kompetent och stöttande team där vi värdesätter samarbete, professionalitet och utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats med möjlighet till kompetensutveckling, handledning och inflytande över verksamhetens fortsatta utveckling. Samtidigt får du arbeta i en attraktiv kustkommun där livskvalitet, natur och närhet till havet är en naturlig del av vardagen.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt viktiga arbete för Båstads invånare. Urval och intervjuer sker löpande.
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Rökfri arbetstid tillämpas. Det finns också möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande. Hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning. Du beställer själv registerutdraget från Polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Kontaktuppgifter till fackliga företrädare finner du på fackförbundens webbplats.
