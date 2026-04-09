Handläggare skatteupplysningen skattefrågor
2026-04-09
För dig som brinner för kundkontakt och är duktig på att förmedla kunskap och information finns ett utvecklande jobb inom Skatteverkets upplysningsverksamhet. Med lyhördhet och ett gott bemötande hjälper och vägleder du våra kunder. Här skapar du samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor. Var med och gör samhället möjligt!
På Skatteupplysningen är du Skatteverkets ansikte utåt. Du svarar på frågor om skatt från privatpersoner eller företag, vägleder dem i hur de bäst använder våra e-tjänster samt handlägger i viss utsträckning. Du skapar förtroende genom att vara lyhörd och ha ett gott bemötande. Frågorna kommer främst via telefon, men också via mejl. Du tar själv ansvar för att uppdatera dig om nyheter och förändringar inom ditt arbetsområde. Med hjälp av olika digitala informationskanaler söker du också svar under samtalet med kunden. Vissa frågor är enkla medan andra är mer komplexa. I tjänsten ingår även handläggning av rot och rutärenden. Tiden avsatt för handläggningen varierar under året utifrån hur efterfrågan i kundmötet ser ut.
I det här jobbet har du kontakt med kunder hela dagarna och du möter en stor mångfald av människor. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du får en bred kunskap inom skatteområdet och du utvecklas inom både kundservice och handläggning. På Skatteupplysningen har du schemalagd arbetstid. Det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du kommer ingå i en sektion i Göteborg som tillhör Personbeskattningsenhet 4, Personbeskattningsavdelningen.
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
ha ett kundanpassat förhållningssätt och bra bemötande
kunna förmedla kunskap och information sakligt och tydligt
ha god samarbetsförmåga
arbeta professionellt och resultatinriktat mot uppställda mål
tala och skriva enkelt och tydligt på svenska och engelska
vara flexibel och anpassa dig efter nya förutsättningar
kunna hantera och analysera informationsflöden.
högskoleutbildning om minst 180hp (120 p) inom ekonomi eller juridik
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av kundmöten där du besvarat inkommande frågor via telefon eller personliga möten.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från Skatteverket. Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet, byrå, försäkringsbolag eller bank.
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Skatteverket
Arbetsplats: Malmö
Malmö Kontakt
Sektionschef
Adnan Sabanovic adnan.sabanovic@skatteverket.se Jobbnummer: 9844108
9844108