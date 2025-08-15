Handläggare Samverkanssektionen vid Försvarsmaktens utvecklingsavdelning
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige och allierade stater mot ett väpnat angrepp med utgångspunkt i det kollektiva försvaret inom Nato. Högkvarteret är Försvarsmaktens högsta ledning. Nu söker vi en handläggare till Samverkanssektionen vid Försvarsmaktens utvecklingsavdelning. Välkommen med din ansökan!
Om enheten
Försvarsstaben och Strategienheten är en del av överbefälhavarens (ÖB) och generaldirektörens (GD) stab. Tjänsten är placerad vid Utvecklingsavdelningens Samverkanssektion och ditt arbete kommer i hög grad utgöras av samverkan både inom och utom Försvarsmakten, såväl nationellt genom nära samverkan med Regeringskansliet, FMV och FOI, som internationellt genom samverkan och handläggning av Försvarsmaktens pågående och framtida bilaterala, regionala och multilaterala utvecklingssamarbeten i olika format.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Sektionen söker nu en handläggare med huvudsakligt fokus på strategisk planering, styrning och inriktning av Försvarsmaktens förmåge-utvecklingssamarbeten. Ditt arbete kommer till stor del att vara självständigt med hög grad av samverkan både inom och utanför Försvarsmakten samt såväl nationellt som internationellt.
Tjänsten innebär bland annat att:
• Följa och analysera den långsiktiga utvecklingen och dra slutsatser för myndighetens del
med fokus på teknik- och omvärldsutveckling samt förmågeutvecklingssamarbeten.
• Samordna Försvarsmaktens bi- och multilaterala förmågeutvecklingssamarbeten.
• Leda utformning av strategisk planering och styrning inom tilldelat
ansvarsområde.
KRAV
• Relevant universitetsexamen inom t.ex. statsvetenskap, ekonomi, juridik, datavetenskap, ingengörsexamen alt annan utbildning som arbetsgivaren bedömmer likvärdig
• Flerårig relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
• Relevant och aktuell erfarenhet av arbete med projekt- och verksamhetsledning
• Kunskap i och erfarenheter av arbete med strategiska inriktningar, analyser, program
och/eller strategisk utveckling
• Mycket god erfarenhet av att arbeta analytiskt där du hanterat stora mängder information
• Mycket god erfarenhet av att organisera, planera, strukturera och genomföra dina arbetsuppgifter
• Mycket god förmåga av att uttrycka dig i tal och skrift i både svenska och engelska språket
Personliga egenskaper
: Som person är du van att ta initiativ inom givna ramar samt ansvarstagande och sätter uppgiften i fokus. Du trivs i gränslandet mellan utveckling, ny teknologi och internationella samarbeten. Du är prestigelös och har god förmåga att arbeta såväl självständigt som i ett team och klarar av att arbeta effektivt både i ett högt tempo med korta leveranstider och inom ramen för mer långsiktiga processer. Du har förmåga att samarbeta och kommunicera med många olika intressenter såväl i en nationell- som internationell miljö. Du trivs i projektledarrollen och är van att samordna olika perspektiv mot gemensamma mål. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Relevant erfarenhet av arbete med förmågeutveckling
• Kunskap om och erfarenheter från försvarssektorn (myndighet och/eller näringsliv)
• Erfarenheter från taktisk, operativ eller militärstrategisk ledning
• Relevant erfarenhet av arbete med internationella samarbeten
• Relevant erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling
• Språkkunskaper (franska, tyska eller annat europeiskt språk)
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Publiceringsdatum2025-08-15Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Befattningen är placerad på Högkvarteret i Stockholm.
Befattning: Civil.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen
Gabriella la Torre Rapp
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Arne Nilsson
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-02. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt ök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9460599