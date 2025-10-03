Handläggare Säkerhetstjänst sökes till F 16, FM-anläggning Bålsta
Försvarsmakten / Säkerhetsjobb / Håbo Visa alla säkerhetsjobb i Håbo
2025-10-03
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Håbo
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill jobba som Handläggare inom säkerhetstjänst vid Uppland Flygflottilj (F16) anläggning i Bålsta. Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Låter detta som någonting för dig? Läs vidare!
Om enheten
161. Stridslednings- och Luftbevakningsbataljonen är en del av F 16. Bataljonens huvuduppgift är att ansvara för övervakning av Sveriges luftrum och flygstridsledning. Bataljonen är dagligen insatt i insatsverksamhet. Andra uppgifter inkluderar drift och skydd av fortifikatoriska ledningsplatser samt gruppering av rörliga sensorer och radiosystem över hela Sveriges yta. Bataljonen består därför av kompanier som är utspridda på olika geografiska platser. Denna tjänst är placerad i Bålsta på stabskompaniet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som säkerhetshandläggare arbetar du inom förbandets säkerhetsorganisation och deltar vid säkerhetsrapportering, säkerhetsutredningar, handlägger tillträdesärenden och ärenden rörande larm- och passerkontrollsystem samt it-säkerhetsärenden. Du stödjer även signalskyddschefen i signalskyddsarbetet vid förbandet. Övriga administrativa arbetsuppgifter tillkommer.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasial utbildning eller likvärdig utbildning.
• Svenska i tal och skrift
• B-körkort
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har god social förmåga som både trivs med att arbeta tillsammans med andra människor och enskilt. Du har en god samarbetsförmåga, kan hantera stress väl och tar egna initiativ inom ramen för ditt egna arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Utbildad Säkerhetshandläggare i Försvarsmakten.
• Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten med liknande uppgifter.
• Signalskyddsutbildning vid Försvarsmakten.
• Goda kunskaper Microsoft Office och hantering av IT-system i Försvarsmakten.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Bålsta. F16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor.
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Befattning: Civil.
Upplysningar om befattningen:
Stf Kompanichef John Gunnarsson via växeln, 0921 - 34 80 00
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Rebecca Grebestam
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-27. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9539435