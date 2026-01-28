Handläggare/Säkerhetsrådgivare - Farligt gods
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle?
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för Logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten (FM) - nationellt och internationellt. I FMLOG ingår bland annat Försvarsmaktens Transportenhet som utgör Försvarsmaktens centrala transportledning med bland annat funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom Försvarsmakten samt med uppgift att koordinera genomförandet av Försvarsmaktens strategiska och operativa transporter av såväl personal, materiel som hela förband. Transporter sker bland annat som flygtransport, sjötransport, landsvägs- och järnvägstransporter, såväl inom som utom Sverige. Utveckling-och Funktionsavdelningen stödjer högre chefs planering med specialistkunskap inom transportfunktioner som exempelvis avtal, tull och farligt gods samt sakområdesspecialister inom respektive transportslag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande, både administrativt arbete och arbete ute i verksamheten så som utbildningar, kontroller och rådgivning på plats under pågående verksamhet. Tjänsten innebär samverkan inom Försvarsmakten, med andra myndigheter, med näringslivet och med Försvarsmaktens internationella samarbetspartners och allierade.
KRAVKvalifikationer
• Säkerhetsrådgivare Farligt Gods Väg, examinerad av MCF (tidigare MSB) eller motsvarande kunskaper
• Flerårig erfarenhet av handläggning av farligt gods- transporter
• Svenskt körkort B
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska likväl som engelskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, initiativrik och självgående. Du trivs med att jobba både självständig, i lag och i projekt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Examinerad Säkerhetsrådgivare Farligt Gods inriktning sjö, järnväg eller flyg
• Behörig ADR-lärare; förarbehörighet, grund, explosivt, tank och radioaktivt
• Goda kunskaper i Försvarsmaktens regleringar avseende transport av farligt gods
• Erfarenhet av att utbilda inom Farligt Gods
• Kemiska kunskaper, erfarenhet av klassificering
• Tekniska fordonskunskaper
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Stockholm.
Civil befattning.
Tillträdesdatum enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Daniel Olsen, nås via växel: 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
SEKO Eva-Britt Steen
OFR/O Peter Andersson
OFR/S Håkan Antonsson/Stina Gustavsson
SACO Magdalena SewallSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-02-18. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
