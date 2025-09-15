Handläggare regeringsuppdrag Mäns våld mot kvinnor
2025-09-15
Med tanke på jämställdhet, samordning och utveckling.
Vi söker dig som vill bidra i rollen som handläggare inom regeringsuppdraget Mäns våld mot kvinnor. Hos oss kännetecknas arbetsmiljön av hjälpsamhet och villkoren av livspusselvänlighet. Vår gemensamma uppgift är att skapa samhällsnytta.
Enheten för social hållbarhet arbetar för att främja människors hälsa, sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi har exempelvis uppdrag som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa, integration och brottsförebyggande arbete. Vårt arbete är främst av främjande karaktär vilket innebär att stödja andra aktörer i deras arbete. Enheten har nu 13 medarbetare.
På Länsstyrelsen Västerbotten värdesätter vi mångfald och vill skapa en arbetsplats där olika erfarenheter, kön, ålder, bakgrund och perspektiv bidrar till utveckling och innovation. Idag är kvinnor i majoritet på vår enhet och vi ser därför gärna fler män bland de sökande. Urval och anställning sker alltid på sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.
Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuder vi särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc. Läs gärna mer https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/jobba-hos-oss.html. Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Länsstyrelserna har uppdrag inom samtliga delmål i den nationella jämställdhetspolitiken. Vi har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, där exempelvis prostitution och människohandel ingår får ett genomslag i länet. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att länet ska uppnå intentionerna i den nationella strategin. Arbetet sker integrerat med jämställdhetspolitikens samtliga delmål, då dessa är ömsesidigt beroende av varandra.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
- Samordna, planera och leda nätverk, seminarier och utbildningar
- Delta i verksamhetsområdets interna och externa aktiviteter
- Att följa upp genomförda insatser
- Löpande administration inom sakområdet, såsom återrapporteringar
- Ge kompetensstöd bland annat inom området prostitution och människohandel
- Omvärldsbevakning av frågor som rör jämställdhetspolitiken generellt och mäns våld mot kvinnor specifikt
- Även andra arbetsuppgifter kopplat till enheten kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har relevant akademisk utbildning exempelvis med inriktning mot samhällsvetenskap så som genusvetenskap, kriminologi, sociologi eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- Har erfarenhet av och kunskap om arbete med frågor som rör mäns våld mot kvinnor antingen från kommun, region, statlig myndighet eller civilsamhället
- Har god samarbetsförmåga och är relationsskapande eftersom en stor del av ditt arbete innebär samverkan internt och externt i länet
- Är strukturerad, van att samordna, en god administratör och serviceinriktad
- Har en god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på svenska då information och utbildning är viktiga arbetsuppgifter.
Vi ser det som meriterande om du även har:
- Erfarenhet av nationellt eller regionalt arbete kring prostitution och människohandel
- Erfarenhet av socialt eller polisiärt arbete inom området mäns våld mot kvinnor
- Erfarenhet av att driva förändringsarbete och samarbeta med olika lokala och regionala aktörer
- Har erfarenhet av strategiskt jämställdhetsarbete
- Erfarenhet av att förbygga och förändra skadliga maskulinitetsnormer
- B-körkort.
Du förväntas vara självgående och kunna ta egna initiativ inom givna ramar. Du kommer att arbeta nära kollegor inom sakområdet jämställdhet och delta i enhetens gemensamma processer, liksom samverka med aktörer på nationell, regional och lokal nivå där länets kommuner är den främsta målgruppen. En viktig egenskap är att kunna skapa och bibehålla relationer med interna och externa aktörer. Du är tydlig i din kommunikation och kan utföra ett strukturerat arbete. Du förväntas bidra med nya perspektiv som stärker mångfald och inkludering på enheten.
Arbetet sker i samverkan med närliggande uppdrag på Länsstyrelsen och innebär en del resor, både inom länet och nationellt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är en särskild visstidsanställning under 11.5 månader med eventuell möjlighet till förlängning.
Om Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Genom helhetsperspektiv med engagemang för samverkan och den enskilda invånaren gör vi hållbar utveckling möjlig i hela länet. Vi utgår från Västerbotten och tar avstamp i allt som händer, både inom länets gränser och utanför. För oss är det lika naturligt att samarbeta med offentliga aktörer som andra statliga myndigheter, regioner och kommuner som näringsliv och civilsamhälle. Länsstyrelsen är regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet och du kan i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än de du anställts för.
Hos oss jobbar cirka 300 medarbetare i ett 80-tal olika yrkesroller. Våra specialistkompetenser finns inom en bredd av områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera för alla invånare och för ekologisk, ekonomisk och social utveckling.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
Om ansökan
När du skickar in din ansökan blir den en offentlig handling. https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
kan du läsa mer om hur vi behandlar vi dina personuppgifter. Har du skyddade uppgifter, kontakta oss så hjälper vi dig med hur du kan gå vidare med en trygg och säker ansökningsprocess. Kontaktuppgifter till oss hittar du https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html.
