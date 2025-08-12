Handläggare räddningstjänst, inriktning övning och utvärdering
2025-08-12
Kustbevakningen är en civil statlig beredskapsmyndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Med vår maritima förmåga är Kustbevakningen också en viktig myndighet i Sveriges totalförsvar. En viktig del i sjöövervakningsuppdraget är att tillse säkerhet i Sveriges maritima zoner. Detta sker bland annat genom brottsbekämpning, övervakning och ordningshållande verksamhet. Kustbevakningens räddningstjänstuppdrag innefattar ett brett spektrum av olika räddningsinsatser. Bland annat miljöräddningsinsatser vid olyckor eller utsläpp och räddningsinsatser vid haverier eller nödsituationer.
Kustbevakningen är ett maritimt nav som ska tillse en civil sjölägesbild för Sverige samt att andra myndigheter får tillgång till den maritima förmåga de behöver för sitt uppdrag. En viktig del i Kustbevakningens uppdrag är att stödja andra delar av samhället utifrån den expertkunskap som myndigheten förfogar över.
Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens - helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.
Kustbevakningen söker en handläggare räddningstjänst till Metodutvecklingsavdelningen, Enheten för räddningstjänst med placering vid Kustbevakningens kontor i Karlskrona.
Metodutvecklingsavdelningen utvecklar och reglerar metoder och tillvägagångssätt för kustbevakningsverksamheten. Avdelningen ska se till att myndigheten på ett optimalt sätt lever upp till krav på operativ förmåga och att den operativa verksamheten har stöd av effektiva och säkra metoder.
Enheten ansvarar för att utveckla metoder och rutiner avseende räddningstjänst, dykeriverksamhet och samhällets krisberedskap. Vidare svarar enheten för utvecklingsfrågor och omvärldsbevakning genom deltagande och samordning av räddningstjänstfrågor inom nationella och internationella avtal/organisationer och deltar i samverkansövningar och möten. Enheten utvärderar myndighetens räddningstjänstinsatser.
Enheten ger metodstöd för räddningstjänst genom att ta fram styrande dokument och bistår övriga operativa resurser i miljöskyddsoperationer samt vid övningar och utbildningar. I enhetens uppgifter ingår bland annat framtagande av riskbilder, metodik och utbildningsunderlag, enheten arbetar även med uppföljning och erfarenhetshantering.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter blir att stödja myndigheten med systematisk och strukturerad utveckling av övningsverksamhet. I arbetet ingår att stödja i planering och genomförande av övningar, utvärdera och analysera utfall och identifiera inriktning för kommande övningar för att verifiera kustbevakningens förmåga.
Vidare kommer du som handläggare räddningstjänst att medverka i metodframtagning och omvärldsbevakning inom verksamhetsområde räddningstjänst och krisberedskap. I rollen som handläggare räddningstjänst kan det förkomma att:
Du medverkar i analys, planering och uppföljning av Kustbevakningens verksamhet inför revideringar av styrande dokument. Du samverkar regionalt, nationellt och internationellt med andra myndigheter och organisationer och du företräder enheten i samverkansfrågor och projektgrupper. Du medverkar som föreläsare och instruktör i intern och extern utbildning Du deltar i planering och uppföljning av och utbildningar, inom myndighetens ansvarsområden med fokus på miljöräddningstjänst till sjöss samt stab och ledning. Du bereder beslutsunderlag till avdelningens ledningsgrupp och myndighetsledningen. Du deltar vid behov i stab vid miljöräddningstjänstoperationer eller krisledning vid samhällsstörningar.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning med en för tjänsten relevant inriktning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du har erfarenhet från metodiskt utvärderingsarbete och har förståelse för rollen som utvärderare.
Din förmåga att lyssna, vara analytisk, rak och tydlig i din kommunikation är mycket god. Samtidigt för du en konstruktiv dialog som gynnar ett gott arbetsklimat för att skapa ett bra arbetsresultat.
Du har goda kunskaper att arbeta i digitala stödsystem. Du arbetar strukturerat med en förmåga att organisera och prioritera. Du har en analytisk förmåga för att se helheten utifrån detaljer. Du är engagerad i dina arbetsuppgifter och är van att arbeta självständigt, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Du har en god administrativ förmåga samt goda kunskaper i Officepaketet. Du har även en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska.
När vi anställer lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning i 6 månader. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Tjänsteresor ingår i anställningen, både inrikes och utrikes.
Placeringsort är Karlskrona.
För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort med behörighet B, negativt drogtest samt säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.
Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.
Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras.Övrig information
Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Ersättning: Månadslön
