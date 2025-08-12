Handläggare räddningstjänst, inriktning miljöpåverkan av kemikalier
2025-08-12
Kustbevakningen är en civil statlig beredskapsmyndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Med vår maritima förmåga är Kustbevakningen också en viktig myndighet i Sveriges totalförsvar. En viktig del i sjöövervakningsuppdraget är att tillse säkerhet i Sveriges maritima zoner. Detta sker bland annat genom brottsbekämpning, övervakning och ordningshållande verksamhet. Kustbevakningens räddningstjänstuppdrag innefattar ett brett spektrum av olika räddningsinsatser. Bland annat miljöräddningsinsatser vid olyckor eller utsläpp och räddningsinsatser vid haverier eller nödsituationer.
Kustbevakningen är ett maritimt nav som ska tillse en civil sjölägesbild för Sverige samt att andra myndigheter får tillgång till den maritima förmåga de behöver för sitt uppdrag. En viktig del i Kustbevakningens uppdrag är att stödja andra delar av samhället utifrån den expertkunskap som myndigheten förfogar över.
Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens - helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.
Kustbevakningen söker en handläggare till Metodutvecklingsavdelningen, Enheten för räddningstjänst med placering vid Kustbevakningens kontor i Göteborg.
Metodutvecklingsavdelningen utvecklar och reglerar metoder och tillvägagångssätt för kustbevakningsverksamheten. Avdelningen ska se till att myndigheten på ett optimalt sätt lever upp till krav på operativ förmåga och att den operativa verksamheten har stöd av effektiva och säkra metoder.
Enheten ansvarar för att utveckla metoder och rutiner avseende räddningstjänst, dykeriverksamhet och samhällets krisberedskap. Vidare svarar enheten för utvecklingsfrågor och omvärldsbevakning genom deltagande och samordning av frågor inom nationella och internationella avtal/organisationer och deltar i samverkansövningar och möten. Enheten utvärderar myndighetens räddningstjänstinsatser.
Enheten ger metodstöd genom att ta fram styrande dokument och bistår övriga operativa och administrativa resurser i myndigheten med kompetens vid övningar och utbildningar. I enhetens uppgifter ingår bland annat framtagande av riskbilder, metodik och utbildningsunderlag, enheten arbetar även med uppföljning och erfarenhetshantering.Dina arbetsuppgifter
I nära samarbeta med andra funktioner på myndigheten ge stöd och råd i kemikaliehantering så som riskbedömningar, utbildningar, användning av skyddsutrustning och hantering av kemavfall.
Kunna stötta myndigheter med tolkning av kemiska och fysikaliska egenskaper hos oljor vid en miljöräddningsinsats och eventuellt även påverkan på havsmiljön.
Vara aktiv i Kustbevakningens egna miljö- och hållbarhetsarbete som expert inom kemikaliefrågor.
I ditt arbete ska du utveckla och driva kemikaliearbetet centralt på myndigheten samt administrera kemikaliehanteringen.
Leda och ge stöd och råd med utfasning och substitution av kemikalier i den operativa verksamheten.
Vidare kommer du som handläggare räddningstjänst att och medverkar i metodframtagning och omvärldsbevakning inom verksamhetsområde räddningstjänst och krisberedskap. I rollen som handläggare räddningstjänst kan det förkomma att:
- Du medverkar i analys, planering och uppföljning av Kustbevakningens verksamhet inför revideringar av styrande dokument.
- Du samverkar regionalt, nationellt och internationellt med andra myndigheter och organisationer och du företräder enheten i samverkansfrågor och projektgrupper.
- Du medverkar som föreläsare och instruktör i intern och extern utbildning.
- Du deltar i planering och uppföljning av utbildningar, inom myndighetens ansvarsområden.
- Du bereder beslutsunderlag till avdelningens ledningsgrupp och myndighetsledningen.
- Du deltar vid behov i stab vid miljöräddningsinsatser eller krisledning vid samhällsstörningar. Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning med en, som arbetsgivaren bedömer, för anställningen relevant inriktning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Erfarenhet från tidigare arbeten med kemikaliehantering eller arbete inom laboratorium med t.ex. analyser av petroleumbaserade bränslen och kemikalier kan vara en bra bakgrund för tjänsten.
Du är utåtriktad och kan föredra ärenden och redovisa inför grupp. Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta i grupp och även lösa tilldelade uppgifter självständigt. Du är van vid att arbeta med många olika uppgifter och kan skifta fokus från operativt till analytiskt arbete.
Du har en god administrativ förmåga samt goda kunskaper i Officepaketet. Du har även en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska.
