Handläggare på Försäkringskassans kundmöte för partners, Göteborg
2025-09-23
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vår arbetsplats kännetecknas av samarbete, hjälpsamhet och en god arbetsmiljö. Vi har hög kompetens med en prestigelös och tillitsfull kultur.
Som handläggare på Försäkringskassans kundmöte för partners har du ett viktigt uppdrag och det är att bidra med att bibehålla det stärkta förtroendet för såväl Försäkringskassan som den svenska socialförsäkringen, då du är första kontakten för våra partners. Våra partners är bland annat myndigheter, kommuner och arbetsgivare.
I huvudsak möter du våra partners i telefon men även via andra kanaler såsom e-post och förfrågningar som inkommer via vanlig postgång. Oavsett hur kontakten sker så består arbetet av att besvara generella frågor gällande socialförsäkringen och utlämnanden av uppgifter och handlingar. Förutom detta behöver du informera om och ge support i våra självbetjäningstjänster, för att skapa förutsättningar för våra partners att självständigt kunna hantera sina ärenden.
Jobbet är för dig som vill vara med och ta ansvar och kommunicera med människor. Huvudparten av kommunikationen sker på svenska, men även engelska förekommer. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rättssäkerheten. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Vi söker dig som
• har slutbetyg från gymnasium eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har mycket god kommunikativ förmåga i tal såväl som skrift i svenska & engelska
• som tycker om att ge effektiv service med ett gott bemötande och hög kvalitet
• har mycket god förmåga att hantera ett omfattande informationsflöde för att kunna möta den enskildes behov
• har en mycket god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg
• tar ansvar för att nå goda resultat och har förmåga att ställa om utifrån verksamhetens behov
• har en god pedagogisk förmåga
• förstår och värdesätter människors olikheter.
Det är meriterande om du:
• har erfarenhet av telefonikundtjänst med människors behov som utgångspunkt
• har erfarenhet av att arbeta med beslut som påverkar individer
• erfarenhet av att jobba produktionsbaserat mot uppsatta mål.
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid med tillträde den 1 mars 2026. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan beslut om anställning fattas. Arbetspsykologiska tester och språktest kommer att användas i denna rekrytering.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Rekryterande chef: Christopher Ihrmark, 010-112 47 12, (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Emil Jarengrim, emil.jarengrim@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Danissa Aguirre Duran, danissa.aguirre.duran@forsakringskassan.se
.Saco: Nikita Carlsson, 010-111 72 41. Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2025. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen via telefon så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
