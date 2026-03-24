Handläggare på energienheten med fokus på EU-samordning
Vill du vara med och bidra till arbetet på Energienheten för att utveckla energipolitiken i en spännande tid med stora förändringar och utmaningar inom energiområdet, inte minst genom den snabba elektrifieringen av samhället? Har du dessutom erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet eller myndighet inom energiområdet, gärna med EU frågor och vill arbeta mitt i händelsernas centrum? Då är det dig vi söker!
Vi kan erbjuda en stimulerande roll i en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö tillsammans med trevliga och professionella kollegor.
Energienheten ansvarar för beredning av frågor inom det energipolitiska området på nationell, EU- och internationell nivå. Det inkluderar bland annat reglering av el-, gas- och värmemarknaderna, energieffektivisering, tillförsel av fossilfri energi, energiinfrastruktur, energiforskning, energiberedskap och elsäkerhet samt utveckling av energipolitiska styrmedel, regelutveckling och myndighetsstyrning. Enheten växer och består idag av drygt trettio medarbetare uppdelat på två grupper.
Din arbetsdag, Sveriges morgondag
En snabb energi- och klimatomställning pågår där en omfattande elektrifiering av samhället förväntas framöver. Konkurrenskraftiga energipriser är centralt för industrin och ekonomin i stort. Ett försämrat geopolitiskt läge och störningar på de globala energimarknaderna ökar behovet av att förbättra försörjningstryggheten för energi. Energienheten arbetar med dessa högaktuella frågor nationellt, men även på EU-nivå och internationellt.
Som handläggare på Energienheten kommer du huvudsakligen att arbeta med att stärka upp enhetens arbete med EU-frågor och EU-samordning. I rollen ingår att ge stöd till enhetens medarbetare i det löpande EU-arbetet och arbeta med samordning av instruktioner för förhandlingsmöten i rådsarbetsgrupp, Coreper samt av energienhetens underlag inför ministermöten och möten i Europeiska rådet. Arbetet sker i nära samarbete med enhetens handläggare samt med departementets sekretariat för EU och internationella frågor, statsrådsberedningens EU-kansli samt Sveriges EU-representation i Bryssel.
I tjänsten kan även ingå att ansvara för utveckling av dossierteam för aktuella förhandlingar samt ansvar för övergripande dialog med enhetens myndigheter som stödjer enheten i EU-arbetet. Beroende på enhetens behov och sökandens kompetens ingår i denna tjänst även ansvar för vissa sakfrågor som förhandlas på EU-nivå. Även andra sakfrågor utanför EU-området inom energienhetens ansvarsområde kan bli aktuella. Arbetet innebär vissa tjänsteresor.
Publicieringsdatum2026-03-24
För att axla denna roll krävs en för tjänsten relevant akademisk examen, gärna som civilingenjör, ekonom, statsvetare eller jurist. Vi ser att du har erfarenhet av arbete på Regeringskansliet eller annan myndighet inom energiområdet. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska och besitter en mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har utbildning inom energiområdet och/eller med inriktning mot EU-frågor. Vidare är det meriterande med erfarenhet av arbete på energienheten eller på annan enhet i Regeringskansliet med näraliggande sakfrågor eller med EU-frågor. Det är även meriterande om du har god kunskap om de frågor som faller inom energienhetens verksamhetsansvar samt kunskap om EU:s beslutsprocesser och arbete.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Det innebär att du behöver ha en helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Gott samarbete och tjänstvillighet är självklart i våra arbetslag. För den här tjänsten är det viktigt att du även kan arbeta självständigt, är drivande, analytiskt lagd och målmedveten. Vidare ser vi att du kan hantera formalia, förankra förslag och hålla uppsatta tidsramar. Som medarbetare i Regeringskansliet är du flexibel, vilket för oss innebär att du kan kompromissa och snabbt kan sätta in dig i nya frågeställningar.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Övrig information
Det är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tjänsten är förlagd på heltid. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om arbetet och vad vi erbjuder, kontakta Rekryterande chef Truls Borgström, 08-405 80 43. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Charlotte Wahlström, 08-405 97 58. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når alla via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 april 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
