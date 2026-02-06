Handläggare öppenvård till individ- och familjeomsorgen
Sorsele Kommun / Socialsekreterarjobb / Sorsele Visa alla socialsekreterarjobb i Sorsele
2026-02-06
, Storuman
, Arjeplog
, Malå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sorsele Kommun i Sorsele
, Malå
, Vilhelmina
, Lycksele
, Dorotea
eller i hela Sverige
Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda Vindelälven gör att Sorsele kommun kan erbjuda många olika miljöer och en mångfald av aktiviteter. Här har du alla möjligheter att leva ett aktivt liv. Sorsele är känt för sitt kvalitativa fiske, och för dig med jaktintresse finns här unika möjligheter att kunna ägna dig åt det.
Sorsele är ett litet samhälle mitt i Lappland, med det lilla samhällets fördelar: närhet och enkelhet. Här verkar vi tillsammans. Det finns ett stort behov av arbetskraft i hela kommunen, så har du familj kan vi hjälpa till med tips på arbetsgivare för din respektive. Sorsele ligger strategiskt till mellan flera olika flygplatser, med nio mil till den närmaste.
Vi söker Handläggare öppenvård till individ- och familjeomsorgenPubliceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss inom individ- och familjeomsorgen kommer du att ingå i en mindre arbetsgrupp där du och dina kollegor arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter inom socialtjänsten. Du arbetar på uppdrag av socialsekreterare och i rollen ingår bland annat boendestöd, arbete med personer med missbruksproblematik, stödsamtal och motivationsarbete, stödja personer i kontakter med andra myndigheter, umgängesstöd och dokumentation.
I uppdraget ingår även samverkan med andra verksamheter inom kommunen, polis och föreningsliv där fokus är förebyggande arbete.
Arbetet är i huvudsak förlagd till dagtid, men kvällstjänstgöring kan förekomma.
Dina egenskaper:
Vi söker dig som är trygg i dig själv och har ett professionellt förhållningssätt i mötet med människor med olika bakgrund och behov. Du är flexibel, lösningsfokuserad och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du är kommunikativ, kreativ, har en god samarbetsförmåga och trivs i ett arbete som är varierat och där ingen dag är den andra lik.
Kompetens/kvalifikationer:
Socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
För oss är dina personliga kompetenser minst lika viktiga som din utbildning och erfarenhet, stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
God datorvana.
B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du arbetat med handläggning inom socialtjänst eller andra myndigheter. Det är också en fördel om du har erfarenheter av att möte personer med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Varaktighet/arbetstid:
Heltid.
Tills vidare.
Tillträde enligt överenskommelse
Lön: Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Kontaktperson: Omsorgschef Sara Johansson, telefon: 0952-141 50.
Sorsele kommuns värdegrund - Mod, Glädje och Respekt.
Besök gärna vår hemsida www.sorsele.se
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post: kommun@sorsele.se
.
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dnr 2026/63-023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sorsele kommun
(org.nr 212000-2585), https://www.sorsele.se/kommun
Burevägen 4 (visa karta
)
924 81 SORSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Omsorgschef
Sara Johansson 0952-141 50 Jobbnummer
9726718