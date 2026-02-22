Handläggare och införandeledare till Vårdgivarservice i Lund
2026-02-22
Gör skillnad. Varje dag.
Är du prestigelös, driftig och tycker om att agera detektiv för att finna den information du behöver? Är du en coachande person som har fallenhet för struktur och tycker om att arbeta operativt? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Gemensam servicefunktion är ett verksamhetsområde inom Regionservice, med uppdrag att leverera tjänster inom områdena ekonomi, HR och kundcenter. Tillsammans är vi ett av Sveriges största administrativa servicecenter med cirka 400 medarbetare. Vår målbild är att vi ska göra skillnad och upplevas som en ledande aktör som skapar bästa värde. Våra administrativa processer ska frigöra tid och resurser till Region Skånes kärnverksamhet och därmed nytta för medborgarna i Skåne. Med ett tydligt kundfokus arbetar vi strategiskt med att utveckla vår service och vår organisation.
Vårdgivarservice ansvarar för administration av ersättningar, support och stöd kring system för externa och interna vårdgivare i Region Skåne. Till stor del består enhetens uppdrag av att stödja vårdgivare i olika administrativa frågor kring regelverk, system, avtal och ersättningar. I arbetet ingår även att hantera de ersättningar som utgår till vårdgivare för avtalad vård. På enheten arbetar i dagsläget cirka 25 medarbetare.
Region Skåne är på väg att rulla ut Skånes digitala vårdsystem (SDV) i hela Skåne. Detta görs för att möta framtidens vårdbehov och för att tillgodose invånarnas förväntningar på en säker, tillgänglig och jämlik vård. SDV är en omfattande satsning där Region Skåne ersätter omkring 30 äldre centrala system med en gemensam IT-miljö. Hälso- och sjukvårdens medarbetare, både inom offentlig och privat vård, kommer att arbeta i samma vårdinformationssystem. I samband med införandet inrättar vi en ny tjänst där du initialt arbeta som införandeledare och stöttar vårdgivare in i SDV. Vi erbjuder dig möjligheten att vara med och utforma den!Publiceringsdatum2026-02-22Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och driftig handläggare och införandeledare för en spännande tjänst på Vårdgivarservice. Eftersom tjänsten är ny finns det möjlighet för både utformning, innehåll och arbetsuppgifter att utvecklas och formas längs vägen.
Region Skåne har via avtal samarbete med ett stort antal privata vårdgivare för att driva den skånska vården. Du som handläggare och införandeledare arbetar med att leda och guida dem in i Skånes Digitala Vårdsystem under implementeringen. Likaså består dina dagliga arbetsuppgifter av att etablera stöd, support och smidiga processer samt att vara kontaktperson för nya vårdgivare i frågor som rör SDV. Det kan innebära att du besöker både stora och små vårdgivare runt om i Skåne.
Här blir du del av ett litet etablerat team på tre personer som arbetar med implementering av SDV till privata vårdgivare. Du tillhör organisatoriskt Vårdgivarservice men under den stora implementeringsfasen är du utlånad till SDV-programmet. När SDV är implementerat kommer du att arbeta med vårdgivare och bland annat med onboardning- eller offboardningprocessen men även med administrativa arbetsuppgifter. Efter utrullning av SDV återgår du till Vårdgivarservice och rollen som handläggare.
Placeringsort är Lund men du kommer resa en del inom Skåne för att träffa med våra leverantörer och vårdgivare.Kvalifikationer
Nu välkomnar vi dig som har en relevant universitets- eller högskoleutbildning, alternativt annan utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behärskar det svenska språket mycket väl, i såväl tal som skrift. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av förändringsledning och projektledning. Du besitter en grundläggande förståelse och kunskap om att tyda och läsa avtal och har fördelaktigt tidigare erfarenhet av arbete med avtalstexter och tolkning. Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet samt datorkunskaper är ett krav. Det är meriterande om du har goda kunskaper inom medicinsk terminologi och/eller har erfarenhet från hälso- och sjukvårdsområdet. Då du i denna roll till stor del arbetar med Region Skånes samverkansparter och vårdgivare, ser vi det som fördelaktigt om du har kunskap kring dessa.
För att trivas hos oss är du en nyfiken och engagerad person som trivs med varierande arbetsuppgifter i en organisation i utveckling. Du har en positiv inställning, ser möjligheter i förändring och arbetar målinriktat med god förmåga att hålla tidsplaner. Du gillar att arbeta nära verksamheten men kan också se helheten. Vidare är du duktig på att coacha, dela kunskap och bygga goda relationer med vårdgivare och samarbetspartners. Vi värdesätter att du är prestigelös, noggrann, affärsmässig och kommunikativ. Du kan arbeta både självständigt och i team, ta ansvar för resultat och har god analytisk förmåga. För att lyckas behöver du förstå både slutanvändares och organisationens behov. Vi erbjuder en roll med många kontaktytor och stimulerande arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 200 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka två miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
