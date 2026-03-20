Handläggare med uppdrag som god man/förvaltare
2026-03-20
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!
För att bäst möta huvudmännens behov arbetar vi tillsammans och drar nytta av våra olika kunskaper och erfarenheter, vilket skapar samarbetsvinster. Som handläggare med uppdrag som god man/förvaltare bevakar du huvudmännens rättigheter, förvaltar deras egendom och sörjer för deras personliga behov enligt tingsrättens beslut. Det innebär att bistå huvudmannen i ekonomiska, juridiska och sociala frågor. Huvudmannens behov står i centrum, och arbetet med tydliga mål och individuella uppföljningar är en viktig del av ditt utvecklingsarbete. Det dagliga arbetet består till stor del av att ha kontakt med huvudmannen och företräda hen inför myndigheter och domstolar, bevaka rätten till vård- och omsorg, ansöka om ekonomiskt bistånd/bidrag hos myndigheter mm. När du åtar dig uppdraget blir du personligen förordnad.Kvalifikationer
Vi söker en kvalificerad kandidat med lägst eftergymnasial utbildning inom exempelvis beteendevetenskap, ekonomi eller juridik för denna tjänst. Det är meriterande om du har en högskoleutbildning inom ovanstående områden. Erfarenhet av godmanskap eller förvaltarskap är meriterande.
Rollen kräver att du kan arbeta självständigt och kan fatta egna beslut. Du kommer att träffa många människor vilket ställer krav på mångsidighet och samarbetsförmåga. Du ska vara stresstålig och flexibel. Ditt förhållningssätt ska präglas av tilltro till huvudmannens vilja att vara delaktig och ansvarstagande för sin egen sociala situation. Du ska kunna arbeta i olika miljöer med skiftande arbetsuppgifter. Rollen kräver att du har ett reflekterande arbetssätt.
Du har goda kunskaper om samhällsservice som sjukvård, socialtjänst och andra myndigheter. Kunskap om och intresse för juridik, administration och ekonomi. I arbetsuppgifterna ingår löpande redovisning, årsräkning och sluträkning vilket innebär att du måste vara ekonomiskt medveten och hantera redovisning.
Överförmyndarverksamheten bedömer din lämplighet som god man / förvaltare innan anställning.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313440".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Enhetschef
Hillevi Österbo 010-3520315
9808746