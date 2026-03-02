Handläggare med stabs- och systemansvar, Rättsmedicinalverket i Stockholm
2026-03-02
Vill du ha ett meningsfullt arbete där din kompetens bidrar till att stärka rättssäkerheten? Rättsmedicinalverket är expertmyndigheten som ger rättsväsendet underlag för viktiga beslut - från rättsmedicin och forensiska analyser till rättspsykiatriska utredningar. Oavsett om du arbetar i kärnverksamheten eller i en stödjande roll är du en del av något större: att bidra till ett rättssäkert samhälle.
Rättsmedicinalverket söker en handläggare till myndighetens huvudkontor med ansvar för både stabsuppgifter och systemadministration. Arbetet bedrivs inom såväl stabsenheten som rättsenheten. Tjänsten är placerad vid stabsenheten och arbetet erbjuder varierande arbetsuppgifter inom flera ansvarsområden.
Ditt uppdrag
Som handläggare vid stabsenheten kommer du att vara involverad i många av de uppgifter som enheten ansvarar för. Det handlar såväl om uppgifter inom enheten som verksamhetsövergripande frågor. I arbetsuppgifterna ingår att ta fram och bereda underlag till generaldirektören samt även att ta fram andra underlag inom ramen för stabsenhetens ansvarsområden. Du ger också administrativt stöd till generaldirektören och till stabsenheten. Vidare ansvarar du för planering, administration och uppföljning av möten och föredragningar samt kan ingå i och i vissa fall leda utvecklingsprojekt och andra utvecklingsprocesser. Du bidrar också i arbetet med kvalitetssäkring av olika typer av texter som myndigheten tar fram.
I rollen som handläggare ingår även systemadministrativa uppgifter med placering vid rättsenheten. Du kommer i detta uppdrag att arbeta med att förvalta och vidareutveckla vissa av myndighetens centrala system. Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat omfatta arbete med myndighetens dokumenthanteringssystem Centuri och andra närliggande system. Exempel på arbetsuppgifter är konfigurering av system, uppdatering av systemdokumentation samt planering och genomförande av tester av nya systemversioner och sammanställning av testresultat. Rollen kan även innefatta hantering av ärenden vid rapporterade fel, kontakt med extern support samt deltagande i möten med förvaltnings- och objektspecialistgrupper. Du kan också komma att bistå förvaltningsledaren för Centuri i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-03-02Kvalifikationer
• relevant högskoleexamen inom statsvetenskap, juridik eller samhällsvetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• flerårig erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
• mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
• god kunskap om statlig förvaltning och dess beslutsprocesser
• god förståelse för innebörden av statstjänstemannarollen
• erfarenhet av att skriva olika typer av texter inom offentlig verksamhet, exempelvis beslut, rapporter eller minnesanteckningar
• erfarenhet av att ingå i och driva utvecklingsarbete
• god digital kompetens och erfarenhet av att arbeta i flera verksamhetssystem
• goda kunskaper i Officepaketet och erfarenhet av arbete med grundläggande dokumentformatering och mallar.
Meriterande
• erfarenhet som systemadministratör eller motsvarande
• erfarenhet inom något eller några av de ämnesområden som omfattas av Rättsmedicinalverkets uppdrag.
Personliga egenskaper och förmågor
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående och ansvarsfull, med förmåga att strukturera, planera och driva ditt arbete framåt på ett effektivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och ser möjligheter i utveckling och nya arbetsmetoder. Vidare är du trygg, stabil och har god självinsikt, med förmåga att agera professionellt i olika situationer. Då uppdraget innebär en bredd i arbetsuppgifter och många kontaktytor krävs att du samarbetar mycket väl med andra, är lyhörd i din kommunikation och hanterar kontakter på ett serviceinriktat och lösningsfokuserat sätt. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse och placeringen är i Stockholm. Myndighetens enheter finns på olika orter i Sverige, varför resor i tjänsten förekommer. Det finns utifrån verksamhetens behov möjlighet att teckna enskild överenskommelse om distansarbete del av arbetstid. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
Rättsmedicinalverket är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
I vissa av våra rekryteringar genomförs en bakgrundskontroll. Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma kunskapsprov eller arbetsprov.
I samband med anställning vid Rättsmedicinalverket kan det komma att följa en skyldighet att krigsplaceras.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast 20 mars 2026. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju. Om du har skyddade personuppgifter kontakta nedan angiven chef.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och verkar för lika rättigheter och möjligheter.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta stabschefen Lovisa Strömberg, tfn 010-483 48 84 eller chefsjuristen Anton Svensson, tfn 010-483 49 58. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi och för Seko Christer Johansson.
Ta gärna del av våra förmåner: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här jobbar rättsläkare, utredare, rättsmedicinska assistenter, biomedicinska analytiker, administratörer och många fler på uppdrag av bland andra polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/ Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-4227), http://www.rmv.se Jobbnummer
9772639