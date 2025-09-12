Handläggare med särskilt ansvar för lokalsamordning
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål. Det är det vi kallar Ett Värmdö, En Förvaltning.
Vår verksamhet
Vi rekryterar nu en handläggare med särskilt ansvar för lokalsamordningen till avdelningen för Styrning och kvalitet på Utbildningskontoret i Värmdö.
Varje dag går cirka 7 000 barn och ungdomar till en förskola eller skola i Värmdö. I utbildningskontoret ingår alla medarbetare och ledning med ansvar för allt som rör Värmdö kommuns utbildningsverksamhet. Detta ställer krav på ett välfungerande samspel mellan organisationens olika delar och processer.
Du som väljer att arbeta hos oss är också med och driver samhällsutvecklingen i Värmdö. Genom din kunskap, ditt engagemang och intresse kan du påverka och utveckla verksamheter och arbetsmetoder så att vi tillsammans gör Värmdö till en ännu bättre kommun att bo i. Alla arbetsuppgifter är viktiga och har stor betydelse för våra kommuninvånare.
Värmdö kommun strävar efter att bli en ledande skolkommun genom att systematiskt utveckla undervisningen och lärandemiljöerna för att höja skolresultaten och skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever att nå sin fulla potential. Fokus ligger på tidiga insatser, hög kvalitet, och en sammanhållen skolverksamhet som främjar livslångt lärande från förskola till vuxenutbildning.
Ditt uppdrag
Som handläggare med särskilt ansvar för lokalsamordning har du en nyckelroll i att säkerställa att våra utbildningsverksamheter har ändamålsenliga, trygga och hållbara lokaler - både idag och i framtiden. Du ansvarar för att identifiera och samordna lokalbehov, investeringar, verksamhetsanpassningar, om- och nybyggnationer samt deltar i planeringsprocesser tillsammans med andra kontor och externa aktörer.
Du arbetar nära skolchefer, rektorer, fastighetsavdelningen och andra kollegor på avdelningen. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete, där du får möjlighet att påverka långsiktiga beslut som rör kommunens utbildningsmiljöer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Kartlägga och analysera lokalbehov inom förskola, grundskola och gymnasium
• Ta fram underlag för investeringsbeslut och delta i budgetprocesser
• Samordna lokalprojekt i samverkan med fastighetsavdelningen och externa konsulter
• Följa upp lokalutnyttjande och föreslå effektiviseringar
• Arbeta med befolkningsprognoser och lokalbehovsplaner
• Vara utbildningskontorets representant i kommunövergripande lokalfrågor
Tjänsten är placerad i en grupp som också arbetar med bland annat förskole- och skolplaceringar samt skolskjutsfrågor. Arbete med dessa frågor och handläggning av ärenden kan därför också komma att ingå som en del av din tjänst.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har
• Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande förvärvad kompetens genom dokumenterad arbetslivserfarenhet inom till exempel lokalplanering, ekonomisk analys eller kvalificerad administrativ handläggning inom offentlig sektor
• God förståelse för kommunal verksamhet och beslutsprocesser
• Erfarenhet av samordning/projektarbete med flera intressenter
• Grundläggande ekonomikunskap och förståelse för investerings- och driftsfrågor
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i Excel samt vana att orientera dig i olika verksamhetssystem
Det är meriterande om du har erfarenhet från utbildningssektorn eller arbete med skolmiljöer samt kunskap om lokalbehovsplanering, lokalutnyttjande eller kapacitets- och befolkningsprognoser.
Din kompetens
Självgående
Samarbetsförmåga
Helhetssyn
Problemlösande analysförmåga
Inom avdelningen för Styrning och kvalitet finns alla centrala funktioner som arbetar med utbildning samlade. Avdelningens uppdrag omfattar myndighetsutövning inom utbildningsområdet, prognos- och behovsbedömningar samt lednings- och verksamhetsstöd till de kommunala verksamheterna. Avdelningen arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, kunskap och kompetens med effektiva arbetssätt och processer.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning. Detta beställer du själv och tar med till ett eventuellt intervjutillfälle.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser heltid och är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
