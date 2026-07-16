Handläggare med samordnande funktion till Individ och familjeomsorgen
Kiruna kommun, Individ och familjeomsorg / Socialsekreterarjobb / Kiruna Visa alla socialsekreterarjobb i Kiruna
2026-07-16
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För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
Utifrån förändringarna i den nya Socialtjänstlagen behöver vi nu utöka vår personalstyrka. Vi söker därmed en engagerad och kompetent person som vill arbeta med att arbeta med utvecklingsarbete på Individ och familjeomsorgen utifrån Nya socialtjänstlagen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
En stor del av arbetstiden kommer du att arbeta med förebyggande arbete och att samordna de förebyggande insatserna hos socialtjänsten. Du kommer även att ha en roll som koordinator till SSPF (samverkansmodell för skola, socialtjänst, polis och fritid).
I din roll samarbetar du nära med flera erfarna kollegor på Individ- och Familjeomsorgen vilket ger goda möjligheter till handledning, kollegialt stöd och gemensam problemlösning. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara att arbeta uppsökande och förebyggande.
Du kommer att samverka inom kommunen samt med andra myndigheter och organisationer. Till denna tjänst behöver du vara strukturerad, noggrann och självständigt kunna planera ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen från socionomprogrammet, sociala omsorgsprogrammet eller annan eftergymnasial utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig där juridik med myndighetsutövning ingår. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande. Du har en helhetssyn i ditt arbete och förmåga att få olika delar att samverka är viktiga egenskaper, liksom engagemang och utvecklingsbenägenhet. Förståelse och respekt för att arbeta i en politiskt styrd organisation är nödvändigt i detta uppdrag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Belastningsregister:
Innan en eventuell anställning ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret (där misstankeregistret ingår) i ett oöppnat kuvert. Utdraget beställs via Polisens webbplats. https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun tillämpar individuella och differentierade löner. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få ett för dig aktuellt lönespann presenterat vid intervjutillfället.
Vi vill gärna att du läser information om våra kollektivavtal, lokala avtal och vad vi som arbetsgivare har ett erbjuda innan vi träffar dig en för eventuell intervju, de hittar du här: https://kiruna.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare.html
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336580". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna Kommun
(org.nr 212000-2783)
Stadshustorget 1 (visa karta
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981 85 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kiruna kommun, Individ och familjeomsorg Kontakt
Vision
Monica Sandström vision@kiruna.se +4698070600 Jobbnummer
10003983