Handläggare med juristexamen - arbeta med Kulturdepartementets frågor
2025-12-11
eller i hela Sverige
Rättssekretariatet, Kulturdepartementet
Vill du ha omväxlande och intressanta arbetsuppgifter som ställer krav på god samarbetsförmåga och flexibilitet? Är du en engagerad jurist som vill arbeta med Kulturdepartementets frågor? Som vår nya medarbetare får du ett varierat arbete i händelsernas centrum och möjlighet att, tillsammans med skickliga kollegor, arbeta inom flera olika rättsområden.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Dina arbetsuppgifter innebär att bistå med att utarbeta förslag till förordningar och att utföra rättsutredningar. Du kommer också att bistå Kulturdepartementets andra enheter med råd i juridiska frågor inom områden som medier, demokrati, kultur, kulturarv och kulturmiljö, nationella minoriteter, arkiv, upphovsrätt och vissa AI-frågor. Det kan också bli aktuellt att bistå i arbetsuppgifter på departementets andra enheter. Flera av departementets ansvarsområden berör grundläggande fri- och rättigheter.
Arbetet sker i nära samarbete med andra handläggare inom enheten och Regeringskansliet. Rollen innebär många kontaktytor samt samarbete med andra departement. Vi erbjuder ett arbete som är utvecklande och variationsrikt.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se
Din bakgrund
Vi söker dig som har en juristexamen. Du har en god förmåga att göra rättsliga analyser liksom att överblicka hela rättsområden. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av praktik på Kulturdepartementet eller på ett rättssekretariat inom Regeringskansliet.
Dina egenskaper
Vi söker dig som är en engagerad jurist, gärna i början av din juridiska karriär. I vår verksamhet, som påverkas av omvärlden, krävs en hög grad av flexibilitet och förmåga att snabbt byta fokus och kunna arbeta under tidspress med bibehållen kvalitet. Du trivs både med att samarbeta med andra och med att jobba självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Övrigt
En eller flera tidsbegränsade anställningar till 31 augusti 2026. Tillträde sker så snart som möjligt. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vi kommer att kalla till intervjuer löpande.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta sekretariatschefen Maria Fjellman Lundqvist, telefon 08-405 39 82 e-post: maria.fjellman-lundqvist@regeringskansliet.se
. Du är också välkommen att kontakta t.f. Hr-ansvarig Jennifer Hill, telefon 08-405 55 17. Fackliga kontaktpersoner är Karl Bratt Rosén för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1 januari 2026.
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.
