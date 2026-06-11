Handläggare med inriktning verksamhetsutveckling
Myndigheten för civilt försvar / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-06-11
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du göra andra redo?
Som medarbetare hos oss kommer du att vara en del av sektionen som arbetar med civilt stöd till Ukraina. Hos oss får du bidra till stärkt gränsöverskridande motståndskraft och en ökad gemensam förmåga att tillsammans med andra länder och organisationer effektivt förebygga, minska och hantera konsekvenser av risker, olyckor, kriser och krig.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som handläggare med inriktning verksamhetsutveckling leder du arbetet med utveckling av sektionens rutiner och processer. Du arbetar nära sektionsledning såväl som projektledare i utvecklingsfrågor i syfte att stödja och utveckla sektionens verksamhet och insatser. Du förväntas aktivt och med eget initiativ identifiera behov av nya processer och rutiner och utvecklar dessa i samråd med sektionsledningsgruppen men med hög grad av självständighet. Du kommer exempelvis att bidra till att sektionen utvecklar sitt digitala arbete och är sektionens fokalpunkt i systemfrågor. Vidare ansvarar du för sektionens löpande statistikarbete såväl som utveckling inom området. Beroende på aktuella behov kan en del av arbetet vara administration kopplat till enheten, sektionen eller specifika insatsprojekt. Du förväntas stödja i uppföljnings- och kommunikationsarbete relaterat till Ukrainaverksamheten. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk examen eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av utvecklings-/administrativt arbete exempelvis att säkerställa systematiska, effektiva och enhetliga administrativa rutiner och processer.
Dokumenterad god kunskap i digitala utvecklingsfrågor såväl som statistikarbete.
Erfarenhet från offentlig verksamhet.
Kunskap om och erfarenhet av arbete med diarieföring och arkivering.
Mycket goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i eller med Ukraina.
Erfarenhet av handläggning av internationella biståndsinsatser med kännedom om projektlogik och ansökningsprocesser för projektmedel.
Kunskap om och erfarenhet av informationsklassning.
Erfarenhet av myndighetens insatsverksamhet och processer och rutiner i relation till detta.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
Det är viktigt att du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt kunna arbeta självständigt och uthålligt tills arbetsuppgifter avslutats. Ditt arbetssätt är serviceinriktat och du har en stark drivkraft i att vilja hjälpa andra och utveckla verksamheten.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
Myndigheten har fyra insatssektioner och i genomsnitt hanterar myndigheten genom sin insatsverksamhet cirka 80 pågående insatser i cirka 30 länder. På sektionen för civilt stöd till Ukraina är vi cirka 20 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. Sektionen ansvarar för att koordinera och samordna myndighetens stöd till och samarbete med Ukraina samt att representera myndigheten inom Team Swedens Ukrainastöd. Vidare ansvarar sektionen för att facilitera och skapa möjligheter för myndigheten och det svenska beredskapssystemet att tillvarata hemtagning av lärdomar och erfarenheter från Ukraina till det svenska civila försvaret.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta chef Christian Wåhlstedt. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 2 juli 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Myndigheten för civilt försvar (visa karta
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651 81 KARLSTAD Jobbnummer
9960341