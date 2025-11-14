Handläggare med inriktning verksamhetskoordinering
2025-11-14
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
, Sigtuna
, Solna
, Stockholm
, Kristinehamn
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Har du den rätta inställningen att kliva fram när krisen kommer? Då kanske du är vår nästa kollega!
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att stödja medarbetare och chef att bedriva verksamheten (se undre rubriken Om oss) hållbart och effektivt.
Huvuddelen av arbete är av administrativ karaktär, men även praktiskt arbete kan förekommer när det finns behov av att stötta enhetens verksamhet.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- Att korrdinera och samordna resurserna på enheten utifrån beställningar och uppdrag som enheten får.
- Annan arbetsuppgift kommer att vara att stödja inköpare med inköp på befintliga ramavtal.
- Inventera lager och hantera lagersystem
- Företrädda enheten i samordningsmöten
- Utreda oönskade händelser.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Gymnasial utbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
- Erfarenhet från arbete i koordinerande roll.
- God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning.
- Erfarenhet av att arbeta i inköps- och lagersystem.
- Erfarenhet av eller kunskap om Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Från och med den 1 januari 2026 ersätts medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Sandö och resor i anställningen förekommer.
Anställningen är placerad på enheten för teknik och service 2. Enhetens uppgift är att tillhandahålla, underhålla och projektera utbildningsanordningar, materiel, utrustning och fordon. I detta ingår fastighetsskötsel, verkstadstjänster, vaktmästeri och inom ramen för befintliga hyresavtal löpande kontakter med hyresvärden angående daglig drift och underhåll av lokaler. Enheten leds av en enhetschef.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Hans Skoglund. Fackliga företrädare är Patrik Klingberg (Saco-S), Karl-Johan Rahm (ST) och Josefin Berglund (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 5 december 2025.
Månadslön
