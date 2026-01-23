Handläggare med inriktning totalförsvar - Örebro (hybrid)
Vi söker nu en Handläggare inom civilplikt, kompetensnivå 2, till ett uppdrag hos en större aktör med ansvar för samhällsviktig infrastruktur.
Regeringen har aktiverat civilplikten i syfte att stärka personalförsörjningen inom samhällsviktiga verksamheter. Vår kund har som målsättning att utbilda cirka 1 000 personer som kan krigsplaceras och bidra till totalförsvarsviktiga funktioner kopplade till elförsörjningen. Utredning och utbildning av civilpliktiga inleddes under 2025 och beräknas pågå fram till och med 2028.
Uppdraget är placerat vid en relativt nybildad enhet med ansvar för civilplikt, som ingår i en funktion för säkerhet och beredskap. Enheten består i dagsläget av nio medarbetare, varav majoriteten är konsulter.
Uppdraget utförs av resurskonsulter, vilket innebär att konsulten förstärker den ordinarie verksamheten i det löpande arbetet. Arbetet leds och styrs av uppdragsgivaren. Konsulten arbetar både under viss arbetsledning och självständigt med tydligt avgränsade arbetsuppgifter. Uppdragets huvudsakliga innehåll är att identifiera och utreda totalförsvarspliktiga för att möjliggöra fullgörande av civilplikt inom elförsörjningen.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Genom uppsatta urvalskriterier och utifrån inkomna underlag utreda totalförsvarspliktiga för att kunna fullgöra civilplikt inom elförsörjningen.
Upprätta nödvändigt underlag för inskrivning och göra framställningar om inskrivning till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk gällande de totalförsvarspliktiga som efter utredning bedömts lämpliga att fullgöra civilplikt inom elförsörjningen.
Ge stöd i handläggning av överklaganden och avbrott.
Hantera löpande administration för totalförsvarspliktiga som utreds.
Hantera löpande kontakt med totalförsvarspliktiga i både telefon och skrift.
Hantera sekretessbelagda uppgifter.
Samverka internt och externt.
Ge stöd i utbildningsplanering för totalförsvarspliktiga.
Bidra till enhetens verksamhetsutveckling genom att utveckla rutiner och processer
Obligatoriska krav
Konsulten ska ha en akademisk utbildning på minst kandidatnivå, exempelvis inom statsvetenskap, juridik eller offentlig förvaltning.
Konsulten ska under de senaste fem åren ha minst två års erfarenhet av utrednings- eller handläggningsarbete som inneburit beslutsfattande med påverkan på enskilda individer.
Konsulten ska ha minst två års arbetslivserfarenhet från offentlig sektor.
Konsulten ska inneha giltigt B-körkort.
Meriterande kvalifikationer
Utbildning inom beredskap, civilt försvar eller totalförsvar, alternativt motsvarande relevant yrkeserfarenhet om minst ett år.
Erfarenhet av att utreda och handlägga rättsliga ärenden av mer komplex eller tvistande karaktär, exempelvis inom förvaltningsrätt, skadestånds- eller avtalsrätt, oavsett verksamhet.
Vana vid att arbeta med sekretessklassad eller känslig information.
Tillträde och ansökan:
Preliminärt startdatum: 2026-04-20
Slutdatum: 2027-04-20. Möjlighet till 1 års förlängning vid 2 tillfällen fram till den 2029-04-20
Sista ansökningsdagen: 2026-01-28
Omfattning: Uppdraget avser heltid (cirka 100 %) Ort: Årsbro Distansarbete: Möjlighet till distansarbete finns upp till 50 % av arbetstiden. Den faktiska omfattningen fastställs i dialog med kunden utifrån verksamhetens behov och kan justeras under uppdragets gång. Fysiska möten på kundens kontor i Sundbyberg kan förekomma, upp till en gång per månad Säkerhetsprövning: Uppdraget omfattas av krav på säkerhetsprövning och registerkontroll
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
