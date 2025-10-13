Handläggare med inriktning säkerhetsskydd, Rättsmedicinalverket i Stockholm
Rättsmedicinalverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rättsmedicinalverket i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Uppsala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och stärka rättssäkerheten? På Rättsmedicinalverket samarbetar experter inom rättsmedicin, rättskemi, rättsgenetik och rättspsykiatri för att ge rättsväsendet svaren de behöver. Varje detalj kan vara avgörande, och oavsett om du arbetar direkt med analyser och utredningar eller i en stödjande roll, bidrar du till ett rättssäkert samhälle.
Nu söker vi en handläggare till säkerhetsenheten, med placering på myndighetens huvudkontor i centrala Stockholm. Säkerhetsenheten har det övergripande ansvaret för att samordna, utveckla och följa upp myndighetens säkerhetsarbete. Enheten består i dag av sju medarbetare och planeras framöver att utökas till nio.
Ditt uppdrag
Som handläggare på säkerhetsenheten får du en viktig roll i myndighetens säkerhetsarbete. Du arbetar brett med övergripande säkerhetsfrågor, som omfattar bland annat personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet. Du kommer även att arbeta operativt med kris- och katastrofhantering, ge stöd rörande kontinuitetsplanering samt hantera löpande säkerhetsfrågor inom myndigheten. I rollen ingår att genomföra utredningar, riskbedömningar och klassificering av information, ta fram styr- och stöddokument samt vissa administrativa uppgifter. Som handläggare ges du möjlighet att arbeta både med kvalificerade analyser och praktiskt arbete.Publiceringsdatum2025-10-13Kvalifikationer
• Relevant akademisk utbildning inom säkerhet eller informationssäkerhet eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och säkerhetsfrågor, på både operativ och strategisk nivå.
• Goda kunskaper om regelverket för myndigheters säkerhetsarbete.
• Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Meriterande
• Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning.
• Goda kunskaper om ISO 2700 serien.
• Erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd.
• Erfarenhet av arbete i offentlig sektor.
Dina personliga egenskaper och förmågor
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga, gott omdöme samt förmåga att agera självständigt med integritet. Du har ett driv i ditt arbetssätt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och planerar och organiserar arbetet på ett strukturerat och resultatinriktat sätt. Som person är du stabil och behåller ett lugn även i pressade situationer. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och ser till att budskap och förväntningar når fram.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Placeringen är i Stockholm. Myndighetens enheter finns på olika orter i Sverige, varför resor i tjänsten förekommer. Det finns möjlighet att utifrån verksamhetens behov teckna enskild överenskommelse om distansarbete del av arbetstid. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess och det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. I vissa av våra rekryteringar genomförs en bakgrundskontroll. I samband med anställning vid Rättsmedicinalverket följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 3 november 2025. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta säkerhetschef Tomas Lindfors, tfn 010-483 49 80. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för OFR/ST Selma El Hadi och för Seko Christer Johansson.
Ta gärna del av våra förmåner: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här jobbar rättsläkare, utredare, rättsmedicinska assistenter, biomedicinska analytiker, administratörer och många fler på uppdrag av bland andra polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättsmedicinalverket
(org.nr 202100-4227), http://www.rmv.se Jobbnummer
9554740