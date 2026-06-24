Handläggare med inriktning säkerhetskoordinering och beredskapsplanering
Myndigheten för civilt försvar / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-06-24
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du vara med och leda arbetet med att göra hela Sverige redo? Då kan du vara vår nästa kollega.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som handläggare med inriktning säkerhetskoordinering och beredskapsplanering får du en nyckelposition i att driva och vidareutveckla ett enhetligt, systematiskt och verksamhetsanpassat säkerhetsarbete inom avdelningen. Du kommer att vara ett stöd till verksamhetsansvariga chefer och ingår dessutom i nätverk av säkerhetskoordinatorer inom myndigheten. Du ansvarar för att säkerställa att lagstiftning och regelverk följs samt bidrar med förslag på hur dessa kan uppfyllas på ett effektivt sätt.
Arbetsuppgifterna utgår från styrande dokument och föreskrifter inom säkerhetsskydd, verksamhetsskydd, beredskapsplanering samt risk- och sårbarhetsanalyser.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Bidra till verksamhetsnära säkerhetsskyddsarbete genom att omsätta, implementera och följa upp myndighetens övergripande styrning inom verksamhets- och säkerhetsskydd inom avdelningen inklusive att tillsammans kollegor vara sammanhållande för avdelningens risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) samt beredskapsplanering. Stödja avdelningens systematiska säkerhetsarbete genom att förbereda, upprätta, förvalta och följa upp:
Incidentrapporteringar
Informationsklassningar
Risk- och behovsanalyser
Kontinuitetsanalyser och -planer
Verksamhetsbeskrivningar
Verksamhetsbaserade säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsskyddsplaner och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar
Utveckla och kvalitetssäkra verksamhetsspecifika rutiner för en medveten och robust säkerhetskultur. Förebygga, upptäcka och hantera säkerhetshot i verksamheten och återföra dessa erfarenheter till andra för ett kontinuerligt lärande och ständig förbättring.
På staben finns en medarbetare med motsvarande uppdrag som stöd och för nära samarbete. Arbetet inom staben präglas av ett lagarbete och ansvaret för olika processer och frågor kan skifta över tid med den självklara utgångspunkten att vi hjälps åt.
Dina kunskaper och kompetenser
För att lyckas i rollen har du relevant utbildning och erfarenhet inom säkerhetsområdet med god förmåga att omsätta lagstiftning, regelverk och styrande dokument till praktiska arbetssätt. Med din kommunikativa och pedagogiska förmåga trivs du dessutom med att ge kvalificerat stöd till chefer och verksamheter i säkerhetsrelaterade frågor.
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning, gärna inom exempelvis säkerhet, riskhantering, krisberedskap, samhällsskydd eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdig.
Aktuell kunskap inom områden som säkerhetsskydd, informationssäkerhet, beredskapsplanering eller risk- och sårbarhetsanalyser (RSA).
Erfarenhet av att upprätta, förvalta och följa upp säkerhetsskyddsanalyser, kontinuitetsplaner, informationsklassningar eller annan säkerhetsrelaterad dokumentation.
God analytisk, kommunikativ och rådgivande förmåga med erfarenhet av att omsätta lagstiftning och styrande dokument till praktiska arbetssätt och rutiner.
Det är meriterande om du har dokumenterad kunskap inom följande områden:
Erfarenhet från arbete i offentlig sektor
Erfarenhet och vana av att leda och facilitera olika typer av grupper genom exempelvis utbildningar, workshops eller utvecklingsarbeten.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-06-24Om företaget
Anställningen är placerad på staben för avdelningen för Räddningstjänst. Staben är ett ledningsstöd som har till uppgift att stödja avdelningschefen med att inrikta, planera, styra och följa upp verksamheten. I uppdraget ingår också att samordna avdelningens löpande arbete och i samverkan med hela myndigheten arbeta med övergripande myndighets- och avdelningsuppdrag. Utöver detta ansvarar staben för beredning av ärenden, samordning av EU- och internationella frågor, förvaltning och utveckling av processer. Stabsenheten leds av en enhetschef och består av nio medarbetare.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta chef Lars Lundkvist. Fackliga företrädare är Ellinor Fransson (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Josefin Berglund (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (visa karta
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651 81 KARLSTAD Jobbnummer
9977352