Handläggare med inriktning personaladministration till transportavdelningen
Kriminalvården, Sektionen för Verksamhetsstöd / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2025-09-26
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Sektionen för Verksamhetsstöd i Norrköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Transportavdelningen (TA) har i uppdrag att transportera och övervaka frihetsberövade personer. Det är Kriminalvårdens klienter som förflyttas mellan häkten och anstalter, till domstolsförhandlingar och sjukhus med mer. TA transporterar även frihetsberövade personer åt exempelvis Polisen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och psykiatrin. Lär mer här: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/kriminalvardens-transportavdelning/
Som anställd inom Kriminalvården finns, utöver statliga förmåner, en stor möjlighet till vidareutveckling.
Sektionen för verksamhetsstöd är organiserad under enheten för verksamhetsplanering och är i första hand ett stöd till avdelningschefen men även till övriga enheter. Stödet ges exempelvis i form av framtagande av analyser, strategier och planer för avdelningschefens hela planeringshorisont, ärendeberedning, underhåll av samverkanspunkter samt uppföljning och utveckling av transportverksamheten. Sektionen ansvarar även för avdelningsövergripande administration och samordning inom olika verksamhetsområden.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som handläggare är du ett stöd till hela transportavdelningen i personaladministrativa frågor och lämnar support via telefon, mejl samt ärendehanteringssystem. Du arbetar, tillsammans med dina kollegor, med arbetsuppgifter inom bland annat schemahantering och kvalitetskontroller inför löneutbetalningar samt tar fram stödmaterial och genomför utbildning i Heroma för andra användare inom avdelningen. Du stödjer även expertfunktionerna inom sektionen i arbetet med styrning och utveckling inom de personaladministrativa processerna men också i de verksamhetsunderlag och aktiviteter som ligger till grund för avdelningens verksamhetsuppföljning.
Resor i tjänsten kan förekomma. Kvalifikationer
Till rollen som handläggare söker vi dig som planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har förmåga att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem samtidigt som du klarar av att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Vidare tänker du strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor där du ser på sakers långsiktiga betydelse och handlar därefter. Du arbetar bra tillsammans med andra människor samt är duktig på att skapa kontakter och underhålla relationer.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet Kriminalvården bedömer som relevant
• Erfarenhet av personal- och löneadministration
• Erfarenhet av att arbeta i det personaladministrativa systemet Heroma
• Goda kunskaper i Office-paketet
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Eftergymnasial utbildning med inriktning personal eller administration
• Erfarenhet av schemahantering
• Erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar inom personalfrågor
• Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
• Kunskap inom relevanta regelverk gällande arbetstidsregler
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279781". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för Verksamhetsstöd Kontakt
Sektionschef
Maria Hedman 0104843737 Jobbnummer
9527552