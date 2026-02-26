Handläggare med inriktning mot rennäring och urfolksfrågor
Enheten för fiske, jakt och rennäring, Landsbygd- och infrastrukturdepartementet
Vill du arbeta med frågor som rör rennäring, urfolksrätt och statens ansvar i norra Sverige? Trivs du i en roll där juridik, politik och förvaltningsfrågor möts? Nu söker vi en handläggare till FJR - Enheten för fiske, jakt och rennäring inom Regeringskansliet.
Enheten ansvarar bland annat för frågor om jakt och viltvård, rennäringen, statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Enheten hanterar också frågor och ärenden om yrkes- och fritidsfiske, EU:s gemensamma fiskeripolitik och förvaltning av fiskeresurserna.
Vi söker nu en handläggare för frågor som främst rör rennäring och urfolksfrågor, men även andra arbetsområden inom enhetens ansvarsområde kan bli aktuella.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som handläggare arbetar du med beredning av ärenden och policyfrågor med särskilt fokus på rennäringen. Arbetet omfattar såväl rättsliga som politiska och förvaltningsmässiga aspekter och innebär att ta fram underlag, analysera komplexa frågeställningar och bidra i lagstiftnings- och utvecklingsarbete.
I rollen ingår hantering av frågor kopplade till rennäringslagstiftningen, urfolksrätt och mänskliga rättigheter samt samverkan med berörda myndigheter, organisationer och andra externa aktörer. Arbetet kan även omfatta internationella och nordiska dimensioner, exempelvis samarbete kring rennäringsfrågor.
Uppgifterna är varierande och ställer krav på gott omdöme, helhetssyn och förmåga att hantera flera parallella ärenden i en händelsestyrd miljö.Publiceringsdatum2026-02-26Bakgrund
För tjänsten krävs juridisk utbildning eller annan relevant akademisk utbildning. Erfarenhet av arbete i central förvaltningsmyndighet och/eller politiskt styrd organisation, exempelvis Regeringskansliet, är nödvändig. Rollen förutsätter också erfarenhet av arbete med rennäringsfrågor, inklusive rennäringslagstiftning, samt arbete med urfolksrelaterade frågor. Goda kunskaper om rennäringslagstiftningen, urfolksrätt och mänskliga rättighetsfrågor är en förutsättning. Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska samt god förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som skrift, krävs.
Det är meriterande med notariemeritering och akademisk inriktning mot urfolksrätt. Det är även värdefullt med erfarenhet av arbete med urfolksfrågor i FN-sammanhang, arbete i Regeringskansliet eller annan myndighet med rennäringsfrågor, nordiskt samarbete om rennäringen samt erfarenhet av lagstiftningsarbete.
Dina egenskaper
Rollen kräver hög integritet och ett professionellt förhållningssätt i externa kontakter. Arbetssättet präglas av noggrannhet, struktur och gott omdöme. Förmåga att arbeta självständigt och att behålla stabilitet även under perioder med högt tempo är viktigt. God samarbetsförmåga och flexibilitet är centralt, liksom förmåga att väga olika intressen mot varandra i en politiskt styrd verksamhet.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning och inleds med en 6 månaders provanställning. Start enligt överenskommelse. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta rekryterande chef Tomas Lindman. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Daniel Leiva. Fackliga kontaktpersoner är Lars Arell för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 19 mars 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
