Handläggare med inriktning mot internationella frågor och analys
2026-04-14
Utbildningsdepartementet, sekretariatet för analys och internationell verksamhet
Vill du arbeta i en central och verksamhetsnära roll med internationella frågor i en politiskt styrd organisation? Nu söker vi en handläggare som är i början av sin karriär och vill bidra i arbetet med internationell samordning och analys inom departementets ansvarsområden. Här får du möjlighet att arbeta brett i en dynamisk miljö med många kontaktytor, där ditt arbete bidrar till väl underbyggda beslut och ett effektivt genomförande av regeringens politik.
Du blir en del av en verksamhet som präglas av samarbete, högt tempo och varierande arbetsuppgifter, där både självständighet och god samordningsförmåga är centralt.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som handläggare arbetar du löpande med samordningsuppgifter inom ramen för de internationella frågor som enheten ansvarar för, exempelvis inom OECD och FN. Arbetet innebär att ta emot beställningar från andra delar av Regeringskansliet och samordna departementets svar. Du beställer, sammanställer och bearbetar underlag av olika slag som används av handläggare och den politiska ledningen inför möten och beslut.
I rollen ingår även att bidra i sekretariatets analysfunktion och genomföra analyser inom departementets ansvarsområden. Du deltar i arbetet med att samordna den politiska ledningens internationella resor och besök och arbetar med uppgifter av både samordnande och handläggande karaktär.
Arbetet innebär många kontakter med handläggare och politisk ledning inom departementet, liksom med andra delar av Regeringskansliet. Kontakter med andra länder och deltagande i internationella möten ingår också, främst i Stockholm.Publiceringsdatum2026-04-14Bakgrund
Du har relevant samhällsvetenskaplig utbildning. Vi söker dig som är i början av sin karriär samt har några års aktuell arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara relevant. Du har erfarenhet av arbete med EU- och/eller internationella frågor samt kunskap om arbetssätt och processer inom EU och/eller internationella organ. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har genomfört specialkurser eller skrivit uppsats med internationell inriktning. Det är också meriterande med tidigare praktik eller arbete inom Regeringskansliet, erfarenhet av arbete i EU- eller internationellt organ samt erfarenhet av analysfrågor.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du är initiativtagande, strukturerad och flexibel i ditt arbetssätt. Du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och har ett analytiskt förhållningssätt. Intresse för statistik är meriterande.Övrig information
Annonsen avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Ewa Wennberg som är enhetschef. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Daniel Leiva för frågor kring rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 5 maj 2026.
