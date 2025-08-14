Handläggare med inriktning miljö till Anstalt/Häkte Salberga
2025-08-14
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Salbergas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/salberga/#verksamhet

Arbetsuppgifter
Som handläggare kommer du att arbeta med att utveckla och implementera miljöstrategier. Detta inkluderar att skapa policyer och rutiner för att minska miljöpåverkan inom olika områden, som energianvändning, avfallshantering och kemikalieanvändning.
Du kommer övervaka och utvärdera miljöprestanda. Det innebär att mäta och analysera verksamhetens miljöpåverkan, samt att följa upp och rapportera resultat.
En viktig del av din roll är att säkerställa att verksamheten efterlever miljölagar och krav. Det är därför av vikt att du håller dig uppdaterad om gällande lagar och föreskrifter inom miljöområdet och säkerställer att verksamheten följer dem.
Anställda och andra intressenter behöver få information och utbildning om verksamhetens miljöarbete och hur de kan bidra, vi ser gärna därför att du är engagerad i att utbilda och informera inom ämnet.
Tjänsten tillhör fastighetsenheten men du kommer samverka med många olika interna och externa parter. Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för miljöfrågor och vill driva dessa frågor för att göra skillnad. Du har ett strukturerat arbetssätt planerar, organiserar och prioriterar dina uppgifter effektivt. Du arbetar bra med komplexa frågor genom att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar. Du samarbetar bra med andra människor genom att lyssna och kommunicera. I ditt arbete ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet samt arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Vi ser därför vikten av att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan förändra din inriktning när målen ändrar sig.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant
• Utbildning inom miljöområdet eller annan utbildning som av Kriminalvården bedöms som relevant
• God kunskap och erfarenhet av Officepaket
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• En bred kunskap om miljölagar, avfallshantering i större omfattning, dokumentation och att arbeta mot styrande dokument inom KV.
• Erfarenhet av offentlig verksamhet
• Erfarenhet av att utbilda eller föreläsa
• Erfarenhet av samverkan med interna och externa aktörer
ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.
Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
