Handläggare Med Fokus På Nato Och Försvar
Försvarets Radioanstalt / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-09-29
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi förstärker myndighetens ledningsstöd och söker nu en medarbetare med inriktning mot Nato och totalförsvar till GD:s stab. För rätt person kan vi erbjuda ett varierande arbete i en spännande och kunskapsintensiv verksamhet där du får vara med och göra skillnad, varje dag. På FRA arbetar vi med unika uppgifter - för Sveriges säkerhet och integritet.
Ditt uppdrag
Som handläggare med inriktning mot Nato och totalförsvar kommer du att arbeta med myndighetens övergripande Natofrågor samt beredskapsplanering på myndighetsnivå i hela hotskalan.
I rollen som handläggare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att både självständigt och tillsammans med andra, planera, genomföra och följa upp myndighetsövergripande ärenden, framförallt i form av:
Övergripande arbete med Natorelaterade frågor. I detta ingår samordning och uppföljning samt analys av myndighetsövergripande Natoärenden. Du ansvarar för att det myndighetsövergripande perspektivet bevakas vid beredning av olika Natofrågor och stöder myndighetsledningens mål- och strategiarbete.
Beredskapsplanering. I detta ingår att bidra med analyser, utvecklingsaktiviteter, samordning och uppföljning av myndighetens arbete inom området.
I arbetet ingår även att leda och delta i interna forum och i förekommande fall representera myndigheten i externa forum. Organisatoriskt kommer du att tillhöra enheten GD:s stab inom Ledningsstödet.Resor inom landet kan förekomma i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk utbildning, annan likvärdig utbildning, eller motsvarande praktisk erfarenhet från arbetslivet
Erfarenhet av beredning, analyser och strategiskt arbete
Erfarenhet av att genomföra utvecklingsprojekt
Erfarenhet av att samordna NATO-relaterade ärenden
Mycket goda kunskaper om och förståelse av Nato och dess olika doktriner
Goda kunskaper i Officepaketet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Utbildning inom NATO-området
Kunskap om säkerhetspolitik, försvarspolitik eller underrättelsetjänster
Erfarenhet av arbete inom försvars- eller säkerhetssektorn
Erfarenhet av handläggning av remisser och yttranden
Andra språkkunskaper
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Muntlig kommunikation. Du talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Du lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen.
Utvecklingsorienterad. Du har lätt för att ta till dig och se möjligheter med nya idéer, metoder och arbetssätt. Du driver och implementerar förändring.
Strategisk. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.
Specialistkunskap. Du förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 4823 . Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-10-26
Referensnummer 2025FRA667-3
Sökord : Handläggare, Nato, totalförsvar Internationellt samarbete, Säkerhetspolitik, Underrättelsetjänsten.
