Handläggare med fokus på kommunikation och innehållsutveckling
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-09-11
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Vill du bidra till ett säkrare Sverige och göra skillnad på riktigt? Då kan du vara vår nästa kollega!
Hos oss får du arbeta i en kompetent och engagerad grupp som driver utvecklingen av cybersäkerhetsstödet framåt.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som handläggare med fokus på kommunikation och innehållsutveckling blir du en nyckelperson i vårt arbete med att omsätta kunskap om cybersäkerhet till tydliga budskap och relevant information för våra målgrupper. Du arbetar nära våra cybersäkerhetsspecialister inom informationssäkerhet, it- och ot-säkerhet samt säkerhet i leveranskedjor. Tillsammans utvecklar ni stöd som hjälper organisationer att stärka sitt systematiska arbete med cybersäkerhet.
Vi utvecklar olika typer av stöd- vägledningar, metodstöd, webbinarier, utbildningar, kampanjer och ger rådgivning till våra målgrupper. Din roll blir att utveckla och föra ut dessa i MSB:s olika kanaler, samtidigt som du stödjer våra specialister i att analysera målgruppernas behov.
Arbetet kräver att du rör dig smidigt mellan strategiska perspektiv och operativa uppgifter.
I dina arbetsuppgifter ingår:
- produkt- och tjänsteutveckling till stöd för cybersäkerhet.
- innehållsutveckling och förvaltning.
- förvaltning och utveckling av webbinnehåll.
- kommunikation i cybersäkerhetsnätverk.
- planering, genomförande och uppföljning av kampanjer och informationsinsatser.
- stöd till andra enheter på verksamheten.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning inom exempelvis medie- och kommunikationsvetenskap, eller annan relevant bakgrund som bedöms likvärdig. Vidare har du minst två års erfarenhet av kommunikationsarbete och projektledning. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och på engelska.
Det är meriterande om du har:
- förmåga att skapa samverkan och hitta synergier internt och externt.
- erfarenhet av att omvandla svårbegriplig information till tydliga och lättbegripliga budskap.
- erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, gärna inom kommunikation eller cybersäkerhet.
- kunskap om informations- och cybersäkerhet samt relevant lagstiftning.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen är du kreativ och utvecklingsinriktad, du omsätter idéer till konkreta lösningar. Du trivs att arbeta i grupp och med att bygga relationer, samtidigt som du självständigt planerar, driver och följer upp ditt arbete. Du är flexibel och prestigelös och anpassar dig i en verksamhet där förändring är en naturlig del av vardagen.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Stockholm på vårt kontor Tomteboda och resor i anställningen förekommer.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Publiceringsdatum2025-09-11Om företaget
Enheten för systematisk cybersäkerhet tillhör Verksamheten för strategisk cybersäkerhet. Enhetens uppgift är att samordna regelgivning samt ge råd och stöd om informations- och cybersäkerhet, om systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete vilket inkluderar cyberfysiska system och kritisk informationsinfrastruktur till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Det pågår en utredning om att flytta hela eller delar av cyberverksamheten på MSB till FRA, vilket kan komma påverka tjänstens placering framöver.
Vill du veta mer?
Har du frågor kontakta enhetschef Erika Oscarius. Facklig företrädare är Carl Önne SACO-S, Jan Herremo ST och Josefin Berglund eller Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.
