Handläggare med fokus på företagsstöd och service

Brinner du för att hjälpa andra och förklara det svåra på ett enkelt sätt?
På Livsmedelsverket får du chansen att bidra till att hela Sverige har säker mat. I vårt forum Fråga oss är du en viktig länk mellan myndigheten, företagen och allmänheten. Du vägleder , hittar lösningar och hjälper livsmedelsföretagare att göra rätt.
Din roll
Ett av Livsmedelsverkets uppdrag är att underlätta för livsmedelsföretagare att göra rätt och att bemöta företagen på ett bra och ändamålsenligt sätt.
Fråga oss är ett av Livsmedelsverkets viktigaste forum för att möta och stödja företag och yrkesgrupper inom vård och omsorg. I funktionen ingår både en telefontjänst dit företagare och allmänhet kan ringa och ett frågeforum där de kan skriva sina frågor och kommunicera med oss.
Vanliga frågor i Fråga oss handlar om livsmedelsinformation, import och hur man startar livsmedelsföretag. Vi får också många frågor om till exempel dricksvatten, livsmedelssäkerhet och primärproduktion. Allmänhetens frågor handlar ofta om våra kostråd, livsmedelsallergi, livsmedelstoxikologi och livsmedelsmikrobiologi.
Du kommer ingå i en arbetsgrupp på fyra personer som tillsammans ansvarar för att alla frågor får ett bra svar. Gruppen arbetar också för att utveckla arbetssätt, ta hand om statistik och göra omvärldsbevakning.
Tillsammans med arbetsgruppen ansvarar du för att:
• Vägleda livsmedelsföretagare och allmänhet skriftigt och muntligt så att de hittar rätt information på Livsmedelsverkets webbplats.
• Administrera frågeforumet enligt fastställda rutiner och koordinera frågor till andra handläggare på livsmedelsverket.
• Utveckla teknik, arbetssätt och servicenivå utifrån företagens behov.
• Genomföra strukturerad omvärldsbevakning, bland annat genom att analysera statistik och upptäcka avvikande trender.
• Underhålla och initiera samarbete med andra arbetsgrupper på Livsmedelsverket.
Enheten för Livsmedelshygien
Du ingår i arbetsgruppen för Fråga oss och har utöver det 11 kollegor på Enheten för livsmedelshygien. Enheten utvecklar vägledningar inom området livsmedelshygien. Vi ansvarar också för att ta fram åtgärder och kunskapsstöd om mikrobiologiska risker i livsmedel. Enheten samordnar Sveriges arbete med varningar om osäkra livsmedel (RASFF) och ansvarar för Livsmedelsverkets smittskyddsarbete. Dessutom ansvarar vi för att samordna, utveckla och förvalta delar av Livsmedelsverkets kommunikationskanaler - Kontrollwiki, Fråga oss och Utbildningsportalen.
Din kompetens
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleexamen, gärna med naturvetenskaplig inriktning, eller som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har goda kunskaper om livsmedelslagstiftning, grundläggande hygien- och märkningslagstiftning (178/2002, 853/2004, 852/2004 samt 1169/2011) och har relevant erfarenhet från arbete inom livsmedelsföretag eller från offentlig kontroll av livsmedelsföretag.
Du har förmågan att kommunicera tydligt och enkelt, och du trivs med att ge god service med ett professionellt bemötande. Erfarenhet av eller förståelse för hur man startar och driver livsmedelsföretag är meriterande, liksom erfarenhet av att ha arbetat med livsmedelsinformation eller livsmedelsimport. Erfarenhet av och god förståelse för Livsmedelsverkets kostråd, allergi och livsmedelsmikrobiologi är meriterande. Har du tidigare arbetat inom kundtjänst och myndighetsarbete är även det meriterande. Det krävs att du har goda språkkunskaper i både svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Dina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande, samarbetsinriktad och utvecklingsorienterad. Du bjuder in till samarbete, delar med dig av din kompetens och är öppen för nya perspektiv.
Du är flexibel och lyhörd, men arbetar samtidigt strukturerat och följer rutiner. Du har ett starkt servicefokus och ett professionellt bemötande. Du kan förklara information tydligt och anpassar ditt sätt att kommunicera till mottagaren.
Välkommen att kontakta oss
Välkommen att kontakta rekryterande chef Ellen Edgren. Representant för Saco-S är Catarina Flink och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via vår växel på 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-01-12. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2025/04731. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, heltid. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Organisationstillhörighet: Avdelningen för råd och reglering/Enheten för Livsmedelshygien.
Placeringsort: Uppsala.
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna, var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Varför Livsmedelsverket
Mat och dricksvatten berör alla på ett eller annat sätt och intresset om både livsmedel i sig och Livsmedelsverkets arbete, är mycket stort.
På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning.
På Livsmedelsverket arbetar vi effektivt och kvalitetssäkert och alla medarbetare, ledare och chefer tar gemensamt ansvar för verksamhetens uppdrag och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Genom vårt medledarskap främjar vi engagemang och lärande. Ersättning
