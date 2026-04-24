Handläggare med fokus på företagsstöd och likvärdig kontroll
Vill du bidra till Livsmedelsverkets arbete för att stärka livsmedelsföretagandet och för att få till en mer likvärdig kontroll i Sverige? Motiveras du av att ha variation i arbetet liksom att bidra till en innovativ utveckling? Har du både förmågan och intresse att skapa effektiva samarbeten i arbetsgrupper såväl som att arbeta självständigt? Då kan du vara den vi söker!
Din roll
I rollen som handläggare arbetar du brett med kunskapsstöd och vägledning med fokus på säkra livsmedel och säkert dricksvatten. Din kompetens behövs i flera olika arbetsgrupper och utvecklingsprojekt som arbetar för att underlätta för livsmedelsföretagare och för en mer likvärdig kontroll.
I rollen ingår att analysera och sammanställa underlag, utveckla vägledande texter till livsmedelsföretag och kontrollmyndigheter samt bidra till myndighetens arbete med riskhantering. Du bidrar till enhetens gemensamma uppdrag, exempelvis genom att delta i projekt och utvecklingsarbete samt stödja andra delar av myndigheten. Samverkan med andra myndigheter, forskningsaktörer och bransch är en viktig del av arbetet. Framöver ser vi gärna att du kan agera som projektledare för uppdrag och projekt inom Livsmedelsverket.
Du tar tillsammans med dina kollegor ansvar för verksamhetens gemensamma uppdrag samt utgår från målgruppernas behov. Vidare gör du genomtänkta prioriteringar i arbetet och levererar i enlighet med uppsatta mål. Du omvärldsbevakar för att inhämta nya perspektiv, upprätthåller relevant kompetens och anpassar ditt arbete till verksamhetens krav och förutsättningar.
Enheten för dricksvatten och kemiska ämnen
Du blir en av totalt 15 medarbetare på enheten för dricksvatten och kemiska ämnen. Vi hanterar frågor som rör Sveriges provtagningsprogram, dricksvattenkvalitet och andra frågor som rör kemiska ämnen såsom kosttillskott, tillsatser, material i kontakt med livsmedel, nya livsmedel med mera. Att underlätta för företag att göra rätt är ett av Livsmedelsverkets prioriterade mål. Vi stödjer också kontrollmyndigheter och andra intressenter i de frågor som enheten och avdelningen arbetar med. Hos oss får du delta i arbetet med att maten vi äter är säker, att dricksvattnet är hälsosamt och rent samt att varken företag eller konsumenter bli lurade eller vilseledda.
Din kompetens
Vi söker dig med universitets- eller högskoleexamen som är relevant för tjänsten, gärna med naturvetenskaplig inriktning. Det krävs att du har minst 3 års aktuell och relevant erfarenhet från livsmedelsföretag, tex kvalitetssäkrare alternativt minst 3 års erfarenhet av offentlig livsmedelskontroll eller motsvarande. För att ha förutsättningar att lyckas med uppdraget behöver du ha goda kunskaper om livsmedelslagstiftning och grundläggande hygienlagstiftning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda uppdrag och projekt, utforma kommunikations- eller utbildningsinsatser och att kommunicera eller skriva med klarspråk. Kunskap inom innovation och tjänstedesign är även det meriterande.
Det krävs att du har goda språkkunskaper i både svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i ditt arbete agerar du ansvarstagande, samarbetsinriktat och utvecklande. Du är lösningsfokuserad och bjuder in till och är öppen för samarbeten och nya perspektiv som förbättrar våra leveranser.
Du trivs med att arbeta i team och bidrar till att stärka vår gemensamma förmåga genom att dela kunskap och erfarenheter. Samtidigt har du en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete självständigt.
Du har lätt för att skapa relationer och kommunicera tydligt, både muntligt och skriftligt. Du kan presentera information på ett pedagogiskt sätt och anpassa din kommunikation till olika målgrupper.
Vidare har du god analytisk förmåga, kan hantera flera parallella arbetsuppgifter och har förmåga att se både helhet och detaljer. Du är initiativtagande, nyfiken och bidrar aktivt till utveckling och resultat.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Emelie Elin. Representant för Saco-S är Amelie Fondell och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-05-12. Ansök via platsannonsen på https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb,
märk ansökan med diarienummer 2026/01733.
Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, Heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelningen för råd och reglering/ enheten för Dricksvatten och kemiska ämnen.
Placeringsort: Uppsala
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna och var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Varför Livsmedelsverket?
Mat och dricksvatten berör alla på ett eller annat sätt och intresset om både livsmedel i sig och Livsmedelsverkets arbete, är mycket stort.
På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning.
På Livsmedelsverket arbetar vi effektivt och kvalitetssäkert och alla medarbetare, ledare och chefer tar gemensamt ansvar för verksamhetens uppdrag och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Genom vårt medledarskap främjar vi engagemang och lärande. Så ansöker du
