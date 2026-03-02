Handläggare med ansvar för utlämnande av allmän handling
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-03-02
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR i Norrköping
, Linköping
, Mjölby
, Eskilstuna
, Örebro
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Rättsavdelningen på Kriminalvården består av fyra enheter där handläggare för utlämnande av allmän handling hör till Enheten för informationsförvaltning. Utlämnandefunktionen har ett nära samröre med registraturen och vi ser det som positivt om du har utbildning eller erfarenhet av registaturarbetet.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
I arbetet som handläggare hanterar du ärenden om utlämnande av allmänna handlingar och sekretessbedömning av dessa. I arbetsuppgifterna ingår eftersökning, kopiering och expediering av handlingar, administration av avgiftsuttag och hantering av diarieförda ärenden. Du upprättar förslag på beslut i ärenden om utlämnande av information. Arbetet innebär även att du svarar på frågor från allmänheten per telefon i viss utsträckning. Arbetet som handläggare är självständigt och omväxlande. Arbetet innebär fortlöpande kontakter med allmänheten, andra myndigheter och övriga delar av Kriminalvårdens verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har välgrundade och tydliga värderingar och en förmåga att tänka ur ett etiskt perspektiv. Du arbetar bra med andra, är lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du strukturera ditt arbetssätt och kan lösa komplexa frågor genom analys. Du har mod att agera utifrån din egen övertygelse och har förmågan att göra avvägningar och prioriteringar i det dagliga arbetet. Det av stor vikt att vara noggrann och medveten om mål och kvalitetsstandard.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Juridisk utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
* Erfarenhet av handläggning av ärenden om utlämnande av allmän handling
* Erfarenhet av administrativt arbete inom statlig myndighet
* Mycket god kunskap om offentlighets- och sekretesslagstiftningen
* Mycket god kunskap om Microsoft Word och Excel
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Utbildning inom offentlighet och sekretess
* Utbildning i arkivlagstiftningen
* Erfarenhet av arbete med arkivlagstiftningen
* Erfarenhet av arbete med rättsliga frågor inom Kriminalvården
* Goda kunskaper om ärendehanteringssystemet Platina
* Goda kunskaper om kriminalvårdens klientadministrativa ärendehanteringssystem (KVR)
* Goda kunskaper om PDF X-change eller likvärdigt program för maskning
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308462". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR Kontakt
Sektionschef
Sofia Bjelke Sofia.Bjelke@kriminalvarden.se 0765166366 Jobbnummer
9769922