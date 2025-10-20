Handläggare med ansvar för jakt och viltvårdspolitiska frågor
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Enheten för fiske, jakt och rennäring,
Har du erfarenhet av arbete i central förvaltningsmyndighet och/eller politisk styrd organisation? Vill du arbeta med jakt och viltvårdspolitiska frågor där du för dialog med myndigheter, företag, organisationer och andra intressenter och representera departementet i olika nationella och internationella sammanhang? Som handläggare får du möjligheten att arbeta i händelsernas centrum med kunniga kollegor.
Enheten ansvarar för bland annat frågor om jakt och viltvård, rennäringen, statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Enheten ansvarar också för frågor och ärenden om bland annat yrkes- och fritidsfisket, EU:s gemensamma fiskeripolitik och förvaltning av fiskeresurserna.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten söker nu en handläggare för främst rovdjursfrågor men även andra arbetsområden, huvudsakligen relaterade till jakt och viltvård, kan bli aktuella. I arbetet ingår bland annat att bereda ärenden, ta fram underlag på beställningar från politisk ledning, föra dialog med myndigheter, företag, organisationer och andra intressenter och att kunna representera departementet i olika sammanhang. Det ingår också att arbeta nära kollegorna på enheten och samverka med andra enheter i breda frågor som kopplar till enhetens ansvarsområden.
Läs mer om departementet och enhetens verksamhet på www.regeringen.sePubliceringsdatum2025-10-20Bakgrund
Du har en relevant akademisk examen samt erfarenhet från arbete i central/regional förvaltningsmyndighet och/eller politisk styrd organisation, som arbetsgivaren bedömer relevant.
Det är en merit om du har erfarenhet av arbete med jakt- och viltrelaterade frågor, rovdjursfrågor, EU frågor samt arbete inom Regeringskansliet. Har du kunskap inom jakt-och viltvårdspolitiska frågor, rennärings- och rovdjurspolitiska frågor samt EU-rätt är även detta meriterande.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Som person är du initiativrik, utvecklings- och resultatinriktad, relationsskapande samt har god kommunikativ förmåga. Du har gott omdöme, god samarbetsförmåga och är flexibel, vilket innebär att du snabbt kan anpassa dig till nya situationer. Stor vikt läggs på personliga egenskaperÖvrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta rekryterande chef Tomas Lindman eller rekryteringsspecialist Isabel Åkermark. Fackliga kontaktpersoner är Jennie Sölving för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Samtliga når du via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 10 november 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9564062