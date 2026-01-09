Handläggare med ansvar för felaktiga utbetalningar
2026-01-09
Är du en stöttande och coachande person som är bekväm med, och van vid, att prata inför en grupp? Kan du dessutom göra det på ett pedagogiskt och medryckande vis? Välkommen att läsa mer om tjänsten.
Om arbetsplatsen
Myndighetsavdelningen består för närvarande av fem enheter utifrån lagstiftning lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL) och bostadsanpassningsbidrag (BAB).
Vi sitter i underbara Maria Park och denna tjänst ingår i enheten gemensamma resurser, som har ett strategiskt övergripande ansvar för myndigheten.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Som handläggare av felaktiga utbetalningar på myndigheten är du vår specialistkompetens vad gäller rättssäker myndighetsutövning och att förebygga felaktiga utbetalningar. Dina arbetsuppgifter är att utreda misstankar om felaktigt utbetalt bistånd och polisanmäla misstänkt bidragsbrott. Du förväntas utveckla och implementera långsiktiga strategier och rutiner för att minska risken för överutnyttjande av välfärdssystemet. Dessutom kommer du att få en stöttande roll till handläggarna, både i individärenden men också genom kompetenshöjande insatser och utbildningar.
Samverkan med andra myndigheter och aktörer är en del av jobbet. Det förväntas att du håller dig a jour med det som händer på andra myndigheter och i samhället i stort i frågan och att du för den kunskapen vidare till andra. I arbetet ingår också att hålla i utbildningar, upprätta rutiner, sammanställa information och statistik anpassat efter vem mottagaren är; exempelvis handläggare, politiker eller samarbetspartners. För att kunna presentera statistik och arbeta med verksamhetsutveckling är det viktigt att du kan sammanställa data och analysera den. Du kommer också att hantera både Excel och Power Point samt kvalitetssäkra material.Kvalifikationer
Du ska ha körkort och en högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som relevant samt erfarenhet av utredningsarbete. Juridisk kompetens inom aktuellt område krävs. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning om personlig assistans. Vi vill att du har erfarenhet av offentlig sektor. Du behöver vara van att skriva och utreda eftersom du kommer skriva utredningar, beslut och polisanmälningar. Då många av våra ärenden kommer prövas av en överinstans krävs att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med att utreda felaktiga utbetalningar. Dessutom är det bra om du är insatt i de olika lagrum som styr arbetet med exempelvis, förvaltningslagen, LSS, socialtjänstlagen, offentlighets- och sekretesslagen och bidragsbrottslagen. För tjänsten är det viktigt att ha en fallenhet för juridiskt komplexa frågor och meriterande är om du har erfarenhet från implementering av rättighetslagstiftningar. Vidare förväntas den som anställs ha en hög produktionstakt och du ska känna dig trygg i datorbaserad dokumentation, gärna LifeCare.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du har lätt för att jobba både självständigt och i team. Du är driven, engagerad och stresstålig. Du tycker om att driva arbetet framåt och du är nyfiken och vill förbättra, därför är du också nytänkande kring arbetsmetoder.
För att vara rädda om varandras tid och förväntningar önskar vi att du anger löneanspråk och tillträdesdatum i din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026 02 01
