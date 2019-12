Handläggare lön till HR-avd, Polisens administrativa center, Lin - Polismyndigheten Östergötland - Ekonomiassistentjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Polismyndigheten Östergötland

Polismyndigheten Östergötland / Ekonomiassistentjobb / Linköping2019-12-25Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.BESKRIVNING AV ARBETSPLATSENHR-avdelningens främsta uppgift blir att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens korta och långa mål. Ansvaret omfattar följande områden arbetsgivarpolitik/avtal, chefs- och medarbetarskap, kompetens inklusive Polismyndighetens utbildningsverksamhet, arbetsmiljö och kultur. Vidare ansvarar avdelningen för värdeskapande samarbete med arbetstagar-organisationerna, myndighetens personalansvarsnämnd.Polisens administrativa center (PAC) är en organisatorisk enhet inom HR-avdelningen. PAC Personal är placerat i Linköping och ansvarar för Polismyndighetens löne- och pensionsadministration.BESKRIVNING AV ARBETSUPPGIFTERSom lönehandläggare arbetar du både självständigt och i grupp med att handlägga löner i det personaladministrativa systemet Palasso samt att ge information, service och rådgivning till samtliga medarbetare inom Polisen.2019-12-25Detta är en möjlighet för dig som:gymnasieutbildninggoda kunskaper om och erfarenhet av att handlägga lönergoda kunskaper och god vana av it-baserat arbeteVi ser det som meriterande om du utöver ovan även:erfarenhet av lönehandläggning inom det statliga avtalsområdeterfarenhet av det personaladministrativa systemet Palasso eller Heromaerfarenhet av förändringsarbete/byte av lönesystemlönespecialistutbildningArbetsuppgifterna ställer krav på att du har hög integritet och kan hantera känslig information. Dessutom krävs att du är noggrann, kan ta egna initiativ och har god kommunikations- och samarbetsförmåga.Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.KONTAKTPERSONERRekryterande chef: Cecilia Evermark, tfn 010-563 60 10HR-konsult: Marina Kireeva, e-post marina.kireeva@polisen.se Fackliga kontaktpersoner:Fredrik Bergh/SACO, tfn 010-563 91 37Sofia Ask/Polisförbundet, tfn 010-563 87 10Johan Gertz/Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92Karna Tillheden/SEKO Polisen, tfn 0732-490 422ÖVRIG INFORMATIONAnställningen:Anställningsform: Tidbegränsad anställning om minst sex månaderArbetsort: LinköpingArbetstid: FlextidTillträde: Enligt överenskommelseFunktion: HandläggareAnställningen kräver svenskt medborgarskap.Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 15 januari 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A660.583/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A660.583/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.Varmt välkommen med din ansökan!PolismyndighetenPolismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.Sista dag att ansöka är 2020-01-15POLISMYNDIGHETEN ÖSTERGÖTLANDBRIGADGATAN 1358103 LINKÖPING5019290