Handläggare logistik till Skaraborgs flygflottilj F 7
Logistikenheten har som huvudsaklig uppgift att tillhandahålla logistikstöd till de förband som verkar inom Såtenäs garnison. Logistikenhetens stab, där befattningen är placerad, analyserar och bereder inkomna uppgifter och ger styrningar för genomförande av detta logistikstöd. Nu söker vi dig som med ett högt engagemang, drivkraft och ansvarstagande vill bidra i utvecklingen av våra arbetssätt och metoder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att planera och följa upp verksamhet, främst inom området materiel och förnödenhetsförsörjning. Du deltar i stabsarbetet, genomför bedömningar samt ger ut styrningar och underlag både inom enheten och till övriga förband inom Såtenäs garnison. Du övervakar tillgång tilloch status på materiel och förnödenheter i Försvarsmaktens redovisningssystem PRIO och LIFT. Du genomför regelbundet samverkan med kunder såväl internt som externt utanför enheten.
Arbetet handlar även om att sammanställa behov, skapa underlag för styrningar samt följa upp den materiel som är i bruk. För att skapa och bibehålla god status på materielen ingår det även att analysera och sammanställa inkomna avvikelser. Du kommer medverka som sakkunnig i arbetsgrupper och beredningar samt delta i planering och genomförande av övningar.
Kvalifikationer
Genomförd och godkänd gymnasieutbildning
Erfarenhet av arbete inom Försvarsmaktens materielhanteringsprocesser
Mycket goda kunskaper i försvarsmaktens redovisningssystem (PRIO och LIFT)
Goda datorkunskaper med god vana att arbeta i digital datormiljö
Goda kunskaper i svenska och engelska både tal och skrift
Manuellt B-körkort
Svenskt medborgarskap Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, initiativtagande och serviceinriktad. Du är noggrann, lyhörd och en god lagspelare som är van att samarbeta med andra men som också har förmågan att arbeta självständigt och strukturerat. Du har en god analytisk och administrativ förmåga, är drivande och anpassningsbar.
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se http://www.forsvarsmakten.se/).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se/).
MERITERANDE
FM Förarbevis
Kombatanutbildning
Utbildning inom FM logistik Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Såtenäs
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga. Resor i tjänsten förekommer för såväl arbete som egen utbildning. Eftersom både befattning och arbetsuppgifter är knutna till en krigsorganisation så kommer du även att bli krigsplacerad i vår organisation. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap. Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Håkan Persson, tfn 010-827 70 00 (växel).
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga söks via växeln tfn 010-827 70 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-19. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7Varje
dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
