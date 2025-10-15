Handläggare logistik till Flottiljstaben vid Skaraborgs flygflottilj, F 7
2025-10-15
Vi söker dig som vill bli handläggare logistik vid Skaraborgs flygflottilj och delta i utvecklingen av ett av Flygvapnets största krigsförband. Inom Försvarsmakten räknas förnödenhetsförsörjning, transporttjänst, teknisk tjänst och försvarsmedicin (sjukvårdstjänst) till logistik.
Om avdelningen
Som handläggare logistik är du placerad vid flottiljstabens logistikavdelning (A4). Avdelningen består av ett engagerat lag som samarbetar för att genomföra avdelningens uppgifter om ledning av flottiljens logistik. Avdelningen kommer under den närmaste tiden att växa och utvecklas inom de delfunktioner som förvarsmaktslogistik innebär och för att lyckas med denna tillväxt krävs en engagerad och kunnig handläggare till vårt A4.
Vi arbetar för en inkluderande kultur där vi utifrån verksamhetens behov vill ta tillvara på våra medarbetares kompetenser och drivkrafter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Att planera, samordna och handlägga logistikärenden, i huvudsak materiel- och förnödenhetsförsörjning inom flottiljen kommer vara din huvudsakliga roll.
Din roll är också att vara expert inom försvarsmaktens stödsystem, detta innebär att arbetsuppgifterna är av administrativ karaktär och avdelningen kommer givetvis tillse att du får rätt utbildning för att lyckas med ditt jobb.Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete inom handläggning, samordning eller koordinering
• Godkänd gymnasieexamen
• Goda IT-kunskaper
• B-körkort manuell växellåda
• Svenskt medborgarskap
Meriterande
• Logistikutbildning alternativt erfarenhet av arbete inom logistik
• Kunskap om Försvarsmaktens materiel och logistikprocesser
• Kunskaper i system LIFT, PRIO 5/6 (SAP) och VIDAR
Personliga egenskaper
Som person är du drivande, noggrann och strukturerad i ditt arbete. Du har lätt för att samarbeta effektivt med andra inom flottiljen och externt. Eftersom du inledningsvis kommer få utbildning i dina arbetsuppgifter krävs att har lätt för att lära dig nya komplexa sammanhang och rutiner.
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Tjänsten inleds med en provanställning om sex månader
Sysselsättningsgrad (hel-deltid): Heltid
Arbetsort: Såtenäs
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen.Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Förvaltare Kai Wichers eller Logistikhandläggare Emelie Sundin Garwi (nås via växel 0505-45 10 00).
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga söks via växeln tfn 0505-45 10 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-17. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
