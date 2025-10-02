Handläggare logistik med inriktning teknisk tjänst
Försvarsmakten / Logistikjobb / Skövde Visa alla logistikjobb i Skövde
2025-10-02
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Skövde
, Skara
, Mariestad
, Karlsborg
, Lidköping
eller i hela Sverige
Befattningen erbjuder
Försvarsmakten och Skaraborgs Regemente (P4) befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Låter detta som någonting för dig?
Vi söker nu en kompetent och engagerad Handläggare logistik med inriktning teknisk tjänst till vår logistikenhet i Skövde.
Om enheten
Logistikenheten i Skövde garnison har till uppgift att förse garnisonens förband med förnödenheter och samordna den tekniska tjänsten i garnisonen. Utöver detta stödjer man garnisonens förband med den materiel som behövs för grundutbildning och officersutbildning. LogE ansvarar även för Skövde garnisons samtliga krigsförbands förberedelser för mobilisering. LogE stab är en avdelning och stabsresurs inom LogE med ansvar för att leda och samordna logistikstödet i fred, kris och krig. Staben ansvarar för underlag för krigsförbandsvärdering och delar av förbandens krigsplacering. LogE stab samordnar försörjningsfunktionen och den tekniska tjänsten inom garnisonen. LogE stab består av ett tiotal medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som handläggare logistik med inriktning teknisk tjänst arbetar du med att inom tilldelade ramar säkerställa att materiel som vi har förvaras och underhålls enligt gällande bestämmelser. Allt för att tillse att förbandens materiel möter de beredskapskrav som ställs. Din uppgift är att följa upp olika flöden, samordna beställningar, sköta redovisning av och planera för olika materielrörelser. Det kan också handla om att prioritera materiel till olika underhållsinstanser. Kontaktytorna i ditt arbete är i huvudsak Logistikenhetens olika avdelningar, men även de olika förbanden i garnisonen, Arméstaben och dess vidmakthållandekontor. Arbetet kräver bred teknisk förståelse och en förmåga att kunna omsätta regelverk till praktiska uppgifter.
Som handläggare logistik med inriktning teknisk tjänst förväntas du kunna leda eller delta i olika typer av arbetsgrupper och projekt, både internt och externt. LogE stab är en liten avdelning och du måste vara beredd att att rycka in där det behövs.
KRAVPubliceringsdatum2025-10-02Kvalifikationer
• Eftergymnasial logistikutbildning med godkända betyg eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig alt. teknisk utbildning eller arbetslivserfarenhet inom det tekniska området som arbetsgivaren finner likvärdig.
• Goda kunskaper i att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och engelska
• God kunskap och erfarenhet av datorstött arbete, framförallt i Officepaketet
• Körkort lägst klass *B* (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är en person med god administrativ förmåga, du har en hög arbetskapacitet och har även en förmåga att arbeta självständigt samt att ta egna initiativ. Du är positiv och har en mycket god analytisk förmåga. Ditt arbete vittnar om noggrannhet och struktur. Du har förmågan att snabbt sätta dig in i nya förutsättningar och arbetsuppgifter, att arbeta både på kort och på lång sikt. Då tjänsten innebär kontakter både internt och externt bör du också ha förmågan att vidmakthålla och utveckla relationer. Du är flexibel och öppen för att arbeta handgripligt när så krävs. För dig är träning en naturlig del av din vardag.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Aktuell och relevant erfarenhet av Försvarsmaktens stödsystem PRIO (SAP) samt LIFT avseende materiel- och förnödenhetsprocessen
• Kunskap och erfarenhet av Försvarsmaktens fordons- och materielsystem
• Aktuell och relevant erfarenhet av arbete i Försvarsmakten
• Kunskap och erfarenhet av underhållsplanering
• Genomförd värnplikt/grundläggande militär utbildning med godkänt resultat
• God fysisk förmåga enligt FM FysSÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Arbetsförhållanden innebär oftast 40 timmars arbetsvecka, men sker ibland på oregelbundna tider, t ex under övningsförhållanden.
Arbetsort: Skövde. Arbetet innebär en del inrikes tjänsteresor och ibland övernattning.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen kontakta:
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Stabschef LogE Stab mj Per Hurri som nås på tfnnr 010-82 650 00 (vxl).
Fackliga företrädare:
Försvarsförbundet Britt Dahlman, SACO Anders Johnsson och SEKO Crister Florin. Samtliga nås på tfnnr 010-82 650 00 (vxl).
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31. Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev med referenser där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9538275