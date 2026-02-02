Handläggare krav- och betalningsavdelningen
2026-02-02
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
, Göteborg
, Lidköping
, Borås
, Skövde
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Om jobbet
Som handläggare inom betalningsföreläggande arbetar du i huvudsak med handläggning av krav på att någon ska betala eller att någon ska lämna tillbaka eller ta bort egendom. Ditt främsta arbetsverktyg är din dator där du arbetar i ärendehanteringssystem, registrerar och hanterar olika underlag. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut. Arbetet kräver en kombination av noggrannhet, effektivitet och god service, då du hanterar ett stort antal ärenden med höga krav på rättssäkerhet och snabb handläggning. Kundkontakter är en naturlig del av arbetet, både skriftligen och per telefon. Vi arbetar rikstäckande och du ingår i en arbetsgrupp som gemensamt ansvarar för resultat, planering och arbetsfördelning.
Vi arbetar teambaserat och gemensamt mot uppsatta åtaganden. Det innebär att du behöver ha god samarbetsförmåga och kunna leverera resultat med både tempo och hög kvalitet. Vi stöttar varandra för att nå våra åtaganden - både inom arbetsgruppen och i hela verksamheten. Tillsammans driver vi ett kontinuerligt förbättringsarbete och samverkar med andra delar av myndigheten.
Inledningsvis genomgår du en internutbildning där praktik varvas med teori under ca fem veckor. Stegvis vidareutbildning kommer vara en naturlig del av din fortsatta utveckling i arbetet.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott. Som handläggare kan du motverka grundlösa krav i ansökningar om betalningsföreläggande. Det kan resultera i att du bidrar till att stoppa att krav fastställs och drivs in på felaktiga grunder.
Placeringsort är Uddevalla.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår medarbetarpolicy.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss/medarbetarpolicy
Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd.
Du arbetar resultatinriktat, visar handlingskraft och arbetar fokuserat mot det som ska uppnås. Du är stabil och förtroendeingivande i mötet med människor i utsatta situationer. Du har lätt för att kommunicera och är pedagogisk i mötet med kunder. Du har en analytisk förmåga som innebär att du ser samband och hittar den mest effektiva lösningen. Du anpassar dig efter förutsättningarna och de förändringar som sker.
- slutbetyg från gymnasieutbildning
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom t.ex. ekonomi, ärendehandläggning eller ett arbete där du haft direktkontakt med kunder eller medborgare
- goda it-kunskaper och vana att arbeta i olika it-system samt förmåga att hantera olika digitala verktyg
- god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är önskvärt med aktuell erfarenhet av handläggning med högt tempo och hög kvalitet i enlighet med fastställda rutiner.Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du blir anställd som handläggare. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats och följa oss på Linkedin.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-osshttps://www.linkedin.com/company/kronofogdemyndigheten/
Välkommen med din ansökan senast den 2026-02-23!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
